Copiar o link do artigo

O que é DNS round-robin?

DNS round-robin é uma técnica de balanceamento de carga em que o balanceamento é feito por um tipo de servidor de DNS chamado nameserver autoritativo, em vez de usar um hardware dedicado de balanceamento de carga. O DNS round-robin pode ser usado quando um site ou serviço tem seu conteúdo hospedado em vários servidores web redundantes; quando o nameserver autoritativo de DNS é consultado para obter um endereço de IP, o servidor fornece um endereço diferente todas as vezes, operando na forma de rodízio. Isso é particularmente útil quando os servidores web redundantes estão geograficamente separados, o que dificulta o tradicional balanceamento de carga. O round-robin é conhecido pela sua facilidade de implementação, mas também tem sérios inconvenientes.

Um servidor de DNS com round-robin habilitado terá vários registros A diferentes, cada um com o mesmo nome de domínio, mas com um endereço de IP diferente. Cada vez que o servidor de DNS é consultado, ele envia o endereço de IP para o qual enviou uma resposta mais recentemente para o final da fila, operando em looping. Os endereços de IP em um servidor de DNS round-robin são como jogadores de beisebol em uma escalação de rebatedores: cada um rebate na sua vez e em seguida, é enviado para o fim da fila.

Quais são os inconvenientes do DNS Round-Robin?

O método round-robin nem sempre fornece balanceamento de carga distribuído uniformemente devido ao armazenamento do DNS em cache e ao armazenamento em cache do lado do cliente. Se um usuário faz uma consulta DNS a um resolvedor recursivo de tráfego particularmente alto para um determinado site, esse resolvedor irá armazenar o IP do site em cache, provavelmente enviando uma grande quantidade de tráfego para esse IP.

Outro inconveniente é que o round-robin não pode depender da confiabilidade do site; se um dos servidores ficar inoperante, o servidor DNS ainda manterá o IP desse servidor no rodízio do round-robin. Portanto, se houver seis servidores e um ficar off-line, um em cada seis usuários terá o serviço negado. Além disso, o DNS round-robin não leva em conta a carga do servidor, o tempo de transação, a distância geográfica e outros fatores para os quais o balanceamento de carga tradicional pode ser configurado.

Alguns serviços de round-robin avançados têm métodos para superar alguns dos inconvenientes, tais como a capacidade de detectar servidores não responsivos e retirá-los do rodízio do round-robin, mas não há como contornar o problema de armazenamento em cache. Muitos provedores de DNS, como o DNS da Cloudflare, são compatíveis com o DNS round-robin.