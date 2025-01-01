什么是 DNS 安全？ DNS 安全是保护 DNS 基础设施免受网络攻击以保持其快速可靠运行的做法。有效的 DNS 安全策略包含许多重叠的防御措施，包括建立冗余 DNS 服务器、应用 DNSSEC 等安全协议以及要求严格的 DNS 日志记录。

DNS 安全为什么非常重要？

与许多互联网协议一样，DNS 系统在设计时并未考虑到安全性，并且包含一些设计限制。这些限制与技术进步结合在一起，使 DNS 服务器容易受到广泛的攻击，包括欺骗、放大、DoS（拒绝服务）或私密个人信息的拦截。由于 DNS 是大多数互联网请求的组成部分，因此它可能成为攻击的主要目标。

此外，DNS 攻击经常与其他网络攻击一起部署，以分散安全团队对真正目标的注意力。组织需要能够快速缓解 DNS 攻击，这样他们就不会因为太忙而无法处理通过其他媒介同时发起的攻击。

有哪些常见的DNS攻击？

攻击者发现了众多针对和利用 DNS 服务器的方法，以下是一些最常见的 DNS 攻击：

DNS 欺骗/缓存中毒：这是将伪造的 DNS 数据引入 DNS 解析器缓存中的攻击，其将导致解析器返回域的错误 IP 地址。流量可能会被转移到恶意计算机或攻击者想要的其他任何位置，而不是前往正确网站；通常是用于恶意目的的原始站点副本，例如分发恶意软件或收集登录信息。

DNS 隧道：这种攻击使用其他协议通过 DNS 查询和响应建立隧道。攻击者可以使用 SSH、TCP 或 HTTP 在大多数防火墙未察觉的情况下将恶意软件或被盗信息传递到 DNS 查询中。

DNS 劫持：在 DNS 劫持中，攻击者将查询重定向到其他域名服务器。这可通过恶意软件或未经授权的 DNS 服务器修改来实现。尽管其结果与 DNS 欺骗的结果相似，但这是一种截然不同的攻击，因为其目标是域名服务器上网站的 DNS 记录，而不是解析器的高速缓存。

NXDOMAIN 攻击：这是一种 DNS 洪水攻击，攻击者利用请求淹没 DNS 服务器，从而请求不存在的记录，以试图导致合法流量的拒绝服务。这可使用复杂的攻击工具来实现，这些工具可为每个请求自动生成唯一子域。NXDOMAIN 攻击还可将递归解析器作为目标，目标是用垃圾请求填充解析器的高速缓存。

幻域攻击：幻域攻击的结果与 DNS 解析器上的 NXDOMAIN 攻击的结果类似。攻击者设置了一堆“幻影”域服务器，这些服务器对请求的响应非常慢，或者根本不响应。然后解析器收到对这些域的大量请求，解析器被束缚起来，只能等待响应，从而导致性能降低和拒绝服务。

随机子域攻击：在这种情况下，攻击者向一个合法站点的几个随机的不存在的子域发送 DNS 查询。其目标是为该域的权威性域名服务器创建拒绝服务，从而使其无法从域名服务器查找网站。其副作用是，为攻击者提供服务的 ISP 也可能会受到影响，因为其递归解析器的高速缓存将被加载错误请求。

域锁定攻击：攻击者会通过设置特殊域和解析器来与其他合法解析器建立 TCP 连接，从而策划这种攻击形式。当目标解析器发送请求时，这些域会发回缓慢的随机数据包流，从而占用解析器的资源。

基于僵尸网络的 CPE 攻击：这些攻击是使用 CPE 设备（客户终端设备，这是服务提供商提供的供客户使用的硬件，例如调制解调器、路由器、机顶盒等）进行的。攻击者使 CPE 受损，这些设备成为僵尸网络的一部分，用于对一个站点或域进行随机子域攻击。