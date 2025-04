Registros de DNS (também conhecidos como arquivos de zona) são instruções que residem em servidores de DNS autoritativos e fornecem informações sobre um domínio, incluindo quais endereços de IP estão associados a esse domínio e como lidar com as solicitações para esse domínio. Esses registros consistem em uma série de arquivos de texto escritos no que é conhecido como sintaxe de DNS. A sintaxe de DNS é simplesmente uma string de caracteres usados como comandos que dizem ao servidor de DNS o que fazer. Todos os registros de DNS também têm um ‘TTL’, sigla para "tempo de vida", que indica com que frequência um servidor de DNS irá atualizar esse registro.

Pense no conjunto de registros de DNS como uma listagem de empresas no Yelp, site voltado à avaliação de empresas. Essa listagem contém várias informações úteis sobre uma empresa, como sua localização, expediente, serviços oferecidos etc. Todos os domínios são obrigados a ter pelo menos alguns registros de DNS essenciais para que um usuário possa acessar seu site usando um nome de domínio, e existem vários registros opcionais que servem a outros propósitos.