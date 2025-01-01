什麼是 DNS 安全性？ DNS 安全性是保護 DNS 基礎結構免受網路攻擊的做法，以便保持其快速且可靠地執行。有效的 DNS 安全性策略包含了許多重疊的防禦措施，包括建立備援 DNS 伺服器、套用 DNSSEC 等安全通訊協定，以及要求嚴格的 DNS 日誌記錄。

DNS 安全性為什麼非常重要？

與許多網際網路通訊協定一樣，在設計 DNS 系統時並未考慮安全性，並且該系統存在一些設計限制。這些限制與技術的進步相結合，使 DNS 伺服器容易遭受各種攻擊，包括欺詐、放大、DoS（阻斷服務）或私人個人資訊攔截。而且，由於 DNS 是大多數網際網路請求不可或缺的一部分，因此它可能成為攻擊的主要目標。

此外，DNS 攻擊經常與其他網路攻擊一起部署，以轉移安全團對真正目標的注意力。組織需要能夠快速緩解 DNS 攻擊，這樣他們就不會因為太忙而無法處理透過其他媒介同時發起的攻擊。

常見的 DNS 攻擊有哪些？

攻擊者發現了眾多針對和利用 DNS 伺服器的方法。以下是一些最常見的 DNS 攻擊：

DNS 詐騙/快取記憶體中毒：這種攻擊會將偽造的 DNS 資料引入 DNS 解析程式的快取記憶體中，造成解析程式傳回不正確的網域 IP 位址。流量可能會被轉移到惡意電腦或攻擊者想要的其他任何位置，而不是前往正確網站；通常，這將是用於惡意目的的原始網站副本，例如分發惡意程式碼或收集登入資訊。

DNS 通道建立：此攻擊使用其他通訊協定，透過 DNS 查詢和回應建立通道。攻擊者可以使用 SSH、TCP 或 HTTP 以將惡意程式碼或竊取的資訊傳遞至 DNS 查詢中，並且不會被大部分的防火牆偵測到。

DNS 劫持：在 DNS 劫持中，攻擊者將查詢重新導向至不同的網域名稱伺服器。這可透過惡意程式碼或未經授權的 DNS 伺服器修改來實現。儘管其結果與 DNS 詐騙的結果相似，但這是一種截然不同的攻擊，因為其目標是名稱伺服器上網站的 DNS 記錄，而不是解析程式的快取記憶體。

NXDOMAIN 攻擊：這是一種 DNS 洪水攻擊，攻擊者會要求不存在的記錄，藉由這樣的請求讓 DNS 伺服器應接不暇，企圖造成合法流量的阻斷服務。這可使用複雜的攻擊工具來實現，這些工具可為每個請求自動生成唯一子網域。NXDOMAIN 攻擊還可將遞迴解析程式作為目標，目標是用垃圾請求填充解析程式的快取記憶體。

幻影網域攻擊；幻影網域攻擊的結果與 DNS 解析程式的 NXDOMAIN 攻擊相似。攻擊者設定一串「幻影」網域伺服器，這會以非常緩慢的速度回應請求，或完全不回應請求。然後解析程式會因為對這些網域洪水般的請求而遭受攻擊，解析程式被困在等待回應的過程中，導致效能緩慢和阻斷服務。

隨機網域攻擊：在此情況下，攻擊者對某個合法網站的數個不存在的隨機子網域傳送 DNS 查詢。其目標是為該網域的權威名稱伺服器建立拒絕服務，從而使其無法從名稱伺服器尋找網站。其副作用是，為攻擊者提供服務的 ISP 也可能會受到影響，因為其遞迴解析程式的快取記憶體將被載入錯誤請求。

網域鎖定攻擊：攻擊者策畫此形式的攻擊時，會設定特殊網域和解析程式，用來建立與其他合法解析程式的 TCP 連線。當目標解析程式傳送請求時，這些網域會傳回緩慢的隨機封包串流，從而佔用解析程式的資源。

殭屍網路式 CPE 攻擊：這些攻擊使用 CPE 裝置（使用者終端裝置，這是服務提供者提供的供客戶使用的硬體，例如數據機、路由器、機上盒等）進行。攻擊者入侵 CPE，而裝置就成為殭屍網路的一部分，用來針對某個網站或網域執行隨機子網域攻擊。