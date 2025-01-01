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什麼是循環 DNS？

循環配置 DNS 是一種負載平衡技術，其中平衡是由一種稱為權威名稱伺服器的 DNS 伺服器類型完成的，而不是使用專用的負載平衡硬體。當網站或服務將其內容託管在多個備援網頁伺服器上時，可以使用循環配置 DNS；當向 DNS 權威名稱伺服器查詢 IP 位址時，該伺服器每次都會分發不同的位址，以輪替運作。當備援網頁伺服器在地理位置上分開時，傳統的負載平衡會變得困難，循環配置 DNS 就會變得特別有用。循環配置以其易於實作而聞名，但它也有很大的缺點。

啟用循環配置的 DNS 伺服器會有多個不同的 A 記錄，每個記錄都有相同的網域名稱，但 IP 位址不同。每次查詢 DNS 伺服器時，它都會以迴圈方式將最近回應的 IP 位址傳送到佇列後面。循環配置 DNS 伺服器中的 IP 位址就像擊球隊伍中的運動員一樣：每個人都輪到一次，然後移到佇列的後面。

循環配置 DNS 有什麼缺點？

由於 DNS 快取和用戶端快取的關係，循環配置方法並不總能提供均勻分佈的負載平衡。如果使用者向流量特別高的遞迴解析程式發出對特定網站的 DNS 查詢，則該解析程式將快取該網站的 IP，並可能會向該 IP 傳送大量流量。

另一個缺點是無法以來循環配置來提供可靠性；如果其中一個伺服器故障，DNS 伺服器仍會將該伺服器的 IP 保留在循環配置的輪替中。因此，如果有 6 台伺服器，且其中一台離線，則六分之一的使用者將被拒絕服務。此外，循環配置 DNS 不會考慮伺服器負載、交易時間、地理距離，以及可針對其設定傳統負載平衡的其他因素。

某些進階循環配置服務具有克服一些缺點的方法，例如偵測無回應的伺服器並將它們從循環配置輪替中移除的能力，但是沒有辦法解決快取問題。許多 DNS 提供者（如Cloudflare DNS）都支援循環配置 DNS。