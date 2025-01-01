什麼是循環 DNS？

循環 DNS 是一種負載平衡技術，是指對單一網域名稱使用多個不同的 IP 位址。

學習目標

閱讀本文後，您將能夠：

  • 描述循環 DNS
  • 概述使用循環 DNS 進行負載平衡的優缺點

相關內容

DNS 記錄

DNS 區域

動態 DNS

反向 DNS

什麼是 DNS？

想要繼續瞭解嗎？

訂閱 TheNET，這是 Cloudflare 每月對網際網路上最流行見解的總結！

請參閱 Cloudflare 的隱私權政策，了解我們如何收集和處理您的個人資料。

複製文章連結

所有 Cloudflare 方案中均包含免費 DNS

免費開始使用

什麼是循環 DNS？

循環配置 DNS 是一種負載平衡技術，其中平衡是由一種稱為權威名稱伺服器的 DNS 伺服器類型完成的，而不是使用專用的負載平衡硬體。當網站或服務將其內容託管在多個備援網頁伺服器上時，可以使用循環配置 DNS；當向 DNS 權威名稱伺服器查詢 IP 位址時，該伺服器每次都會分發不同的位址，以輪替運作。當備援網頁伺服器在地理位置上分開時，傳統的負載平衡會變得困難，循環配置 DNS 就會變得特別有用。循環配置以其易於實作而聞名，但它也有很大的缺點。

啟用循環配置的 DNS 伺服器會有多個不同的 A 記錄，每個記錄都有相同的網域名稱，但 IP 位址不同。每次查詢 DNS 伺服器時，它都會以迴圈方式將最近回應的 IP 位址傳送到佇列後面。循環配置 DNS 伺服器中的 IP 位址就像擊球隊伍中的運動員一樣：每個人都輪到一次，然後移到佇列的後面。

循環配置 DNS 有什麼缺點？

由於 DNS 快取用戶端快取的關係，循環配置方法並不總能提供均勻分佈的負載平衡。如果使用者向流量特別高的遞迴解析程式發出對特定網站的 DNS 查詢，則該解析程式將快取該網站的 IP，並可能會向該 IP 傳送大量流量。

另一個缺點是無法以來循環配置來提供可靠性；如果其中一個伺服器故障，DNS 伺服器仍會將該伺服器的 IP 保留在循環配置的輪替中。因此，如果有 6 台伺服器，且其中一台離線，則六分之一的使用者將被拒絕服務。此外，循環配置 DNS 不會考慮伺服器負載、交易時間、地理距離，以及可針對其設定傳統負載平衡的其他因素。

某些進階循環配置服務具有克服一些缺點的方法，例如偵測無回應的伺服器並將它們從循環配置輪替中移除的能力，但是沒有辦法解決快取問題。許多 DNS 提供者（如Cloudflare DNS）都支援循環配置 DNS。

入門

關於 DNS

DNS 伺服器

DNS 記錄

DNS 詞彙

學習中心導覽

© 2025 Cloudflare, Inc.隱私權原則使用條款報告網路安全問題信任與安全商標