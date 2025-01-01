DNS 記錄是存在於 DNS 伺服器上的指令集。 這些指令對 DNS 尋找的成功是最重要的關鍵。
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DNS 記錄 (又稱為區域文件) 是存在於權威 DNS 伺服器上的指令，這些指令提供與某個網域有關的資訊，包括哪些 IP 位址與該網域有關以及如何處理對該網域的請求。這些記錄由一系列以所謂的 DNS 文法編寫的文字檔案組成。DNS 文法只是用作命令的字串，這些命令告訴 DNS 伺服器執行什麼操作。此外，所有 DNS 記錄都有一個「TTL」，其代表存留時間，指示 DNS 伺服器多久重新整理一次該記錄。
您可以將一組 DNS 記錄想像成 Yelp 上的企業清單，該清單將為您提供有關企業的大量有用資訊，例如該企業的位置、營業時間、提供的服務等。所有網域都必須至少有一些基本 DNS 記錄，以便讓使用者能夠使用網域名稱來存取他們的網站，此外還有一些用於其他目的的可選記錄。
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