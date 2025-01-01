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什麼是 DNS CNAME 記錄？

"標準名稱 " (CNAME) 記錄會從別名網域指向標準網域。" " 當網域或子網域是另 一個 網域 的別名時，會使用 CNAME 記錄代替 A 記錄。 所有 CNAME 記錄都必須指向一個域，絕不能指向 IP 地址。 想像一下，一個尋寶遊戲，每個線索都指向另一個線索，最後的線索指向寶藏。 帶有 CNAME 記錄的域名就像一條線索，可以將您指向另一個線索（另一個具有 CNAME 記錄的域名）或寶藏（具有 A 記錄的域名）。

例如，假設 blog.example.com 的 CNAME 記錄的值為「example.com」（沒有「blog」）。這意味著當 DNS 伺服器點擊 blog.example.com 的 DNS 記錄時，它實際上會觸發另一個對 example.com 的 DNS 查閱，並透過其 A 記錄傳回 example.com 的 IP 位址。在這種情況下，我們會說 example.com 是 blog.example.com 的規範名稱（或真實名稱）。

通常，當網站具有子網域（例如 blog.example.com 或 shop.example.com）時，這些子網域將具有指向根網域 (example.com) 的 CNAME 記錄。這樣，如果主機的 IP 發生變更，則僅需要更新根網域的 DNS A 記錄，這樣所有 CNAME 記錄都會跟隨對根所做的任何變更。

一個常見的誤解是 CNAME 記錄必須始終解析為其指向的網域所在的網站，但事實並非如此。CNAME 記錄僅將用戶端指向與根網域相同的 IP 位址。用戶端存取該 IP 位址後，Web 伺服器仍將相應地處理 URL。例如，blog.example.com 可能有一個 CNAME 指向 example.com，從而將用戶端導向到 example.com 的 IP 位址。但是，當用戶端實際連接到該 IP 位址時，Web 伺服器將查看 URL，發現它是 blog.example.com，並且提供部落格頁面而不是首頁。

CNAME 記錄的範例：

blog.example.com 記錄類型： 值： TTL @ CNAME 是 example.com 的別名 32600

在本範例中，您可以發現 blog.example.com 指向 example.com。假設它基於我們的範例 A 記錄，我們便知道它最終會解析到 IP 位址 192.0.2.1。

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CNAME 記錄可以指向另一個 CNAME 記錄嗎？

將 CNAME 記錄指向另一個 CNAME 記錄十分低效，因為它需要在載入網域之前進行多次 DNS 查閱——這會降低使用者體驗，不過這個過程是可以實現的。例如，blog.example.com 可以有一個 CNAME 記錄指向 www.example.com 的 CNAME 記錄，然後後者指向 example.com 的 A 記錄。

blog.example.com 的 CNAME：

blog.example.com 記錄類型： 值： TTL @ CNAME 是 www.example.com 的別名 32600

其指向 www.example.com 的 CNAME：

www.example.com 記錄類型： 值： TTL @ CNAME 是 example.com 的別名 32600

這種設定在 DNS 查閱過程中增加了一個額外的步驟，應當盡可能避免。blog.example.com 和 www.example.com 的 CNAME 記錄應當直接指向 example.com。

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使用 CNAME 記錄有哪些限制？

無重複名稱

任何其他 DNS 記錄都不能與任何給定的 CNAME 記錄同名。實際上，這意味著不能使用網域的別名標記其他類型的 DNS 記錄（如 MX、TXT、A 或 SOA），也不能有任何其他 CNAME 記錄具有相同的名稱。

如果「blog.example.com」上有一個指向「example.com」的 CNAME，則「blog.example.com」上不能有任何其他類型的記錄——它們都必須位於「example.com」下。

假設 Sam 以筆名「Mark」撰寫文章。儘管 Mark 和 Sam 是同一個人，但他的法律文件（如出生證明和護照）仍將使用他的真實姓名 Sam。DNS 記錄也是如此：別名網域只能指向實際網域，而「法律文件」（其他 DNS 記錄）必須位於該真實網域下。

有一個例外，即在 CNAME 展平的情況下，此時 CNAME 的行為類似於 A/AAAA 記錄。事實上，所有代理 CNAME 記錄的行為都是如此。但是，其他記錄仍不允許與展平的 CNAME 記錄同名。詳細瞭解 CNAME 展平。

MX 和 NS 記錄

MX 和 NS 記錄不能指向 CNAME 記錄，它們必須指向 A 記錄（對於 IPv4）或 AAAA 記錄（對於 IPv6）。MX 記錄是郵件交換記錄，將電子郵件導向郵件伺服器。NS 記錄是「名稱伺服器」記錄，指示哪個 DNS 伺服器對該網域具有權威性。

何時為非 CNAME 查詢傳回 CNAME 記錄？

如上所述，根據 DNS 規範，不允許網域在已經有 CNAME 記錄的名稱上擁有其他 DNS 記錄。

因此，查詢使用別名而不是網域真實名稱的其他類型的記錄（例如 TXT 記錄）將傳回 CNAME 記錄，而不是要求的記錄。然後，要求者需要查詢 CNAME 指向的網域才能獲得所需的記錄。

如果 Alice 想要檢視 blog.example.com 的 TXT 記錄並傳送查詢，她將獲得 CNAME 記錄而不是 TXT 記錄。然後，她需要向 CNAME 記錄的目標傳送 DNS 查詢，要求 TXT 記錄，如果目標有 TXT 記錄，她就會得到回應。其他類型的 DNS 記錄查詢也是如此。

瞭解有關 TXT 記錄的更多資訊。