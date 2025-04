Che cos'è la sicurezza DNS? La sicurezza DNS è la prassi che consente di proteggere l'infrastruttura DNS dagli attacchi informatici per mantenerla operativa in modo rapido e affidabile. Una strategia di sicurezza DNS efficace include una serie di difese sovrapposte, tra cui la creazione di server DNS ridondanti, l'applicazione di protocolli di sicurezza come DNSSEC e la richiesta di una rigorosa registrazione DNS.

Perché la sicurezza DNS è importante?

Come molti protocolli Internet, il sistema DNS non è stato progettato pensando alla sicurezza e contiene diverse limitazioni di progettazione. Queste limitazioni, combinate con i progressi tecnologici, rendono i server DNS vulnerabili a un ampio spettro di attacchi, tra cui spoofing, amplificazione, DoS (Denial of Service) o l'intercettazione di informazioni personali riservate. E poiché il DNS è parte integrante della maggior parte delle richieste Internet, può essere un obiettivo primario per gli attacchi.

Inoltre, gli attacchi DNS vengono spesso distribuiti insieme ad altri attacchi informatici per distrarre i team di sicurezza dal vero bersaglio. Un'organizzazione deve essere in grado di mitigare rapidamente gli attacchi DNS in modo da non essere troppo occupata a gestire attacchi simultanei attraverso altri vettori.

Quali sono alcuni degli attacchi DNS comuni?

Gli autori di attacchi hanno trovato diversi modi per prendere di mira e sfruttare i server DNS. Ecco alcuni degli attacchi DNS più comuni:

Spoofing/cache poisoning DNS: questo è un attacco dove i dati DNS falsificati vengono introdotti in una cache dei resolver DSN, risultante in un resolver che ritorna un indirizzo IP errato per un dominio. Invece di accedere al sito web corretto, il traffico viene dirottato verso una macchina dannosa o in qualsiasi altro posto l'aggressore desideri; spesso sarà una replica del sito originale utilizzato per scopi dannosi come la distribuzione di malware o la raccolta di informazioni di accesso.

Tunneling DNS: questo attacco utilizza altri protocolli per la tunnellizzazione attraverso query e risposte DNS. Gli autori di attacchi possono utilizzare SSH, TCP o HTTP per trasmettere malware o informazioni sottratte in query DNS, non rilevate dalla maggior parte dei firewall.

Hijack del DNS: nell’hijack del DNS un autore di un attacco reindirizza le query a un altro nameserver di dominio. Questa operazione viene eseguita tramite malware o la modifica non autorizzata di un server DNS. Sebbene il risultato sia simile a quello dello spoofing, si tratta di un attacco fondamentalmente diverso perché ha come obiettivo il record DNS del sito web sul nameserver, piuttosto che la cache di un resolver.

Attacco NXDOMAIN: questo è un tipo di attacco DNS flood in cui un aggressore inonda un server DNS di richieste, chiedendo record inesistenti, nel tentativo di causare una situazione di denial-of-service per traffico legittimo. Tutto questo può essere realizzato utilizzando sofisticati strumenti di attacco in grado di generare automaticamente sottodomini univoci per ogni richiesta. Gli attacchi NXDOMAIN possono anche colpire un resolver ricorsivo con l'obiettivo di riempire la cache del resolver con richieste spazzatura.

Attacco di dominio fantasma: un attacco di dominio fantasma ha un risultato simile a un attacco NXDOMAIN su un resolver DNS. Un autore di un attacco crea un gruppo di server di dominio "fantasma" che rispondono alle richieste molto lentamente o per niente. Un’ondata di richieste colpisce il resolver che viene bloccato in attesa di risposte, causando prestazioni lente e situazioni di denial-of-service.

Attacco casuale al sottodominio: in questo caso, l'autore di un attacco invia query DNS per diversi sottodomini casuali e inesistenti di un sito legittimo. L'obiettivo è creare una situazione di denial-of-service per il nameserver autoritativo del dominio, rendendo impossibile la ricerca del sito Web dal nameserver. Come effetto collaterale, anche il provider di servizi Internet che serve l'autore di un attacco può essere influenzato, poiché la cache del resolver ricorsivo verrà caricata di richieste errate.

Attacco con blocco del dominio: gli autori di un attacco orchestrano questa forma di attacco impostando domini e resolver speciali per creare connessioni TCP con altri resolver legittimi. Quando i resolver mirati inviano richieste, questi domini restituiscono flussi lenti di pacchetti casuali, vincolando le risorse del resolver.

Attacco CPE basato su Botnet: questi attacchi vengono eseguiti utilizzando dispositivi CPE (Customer Premise Equipment, ossia hardware forniti dai provider di servizi ai clienti, come modem, router, decoder ecc.) Gli autori di attacchi compromettono i CPE e i dispositivi diventano parte di una botnet utilizzata per eseguire attacchi casuali di sottodomini contro un sito o dominio.