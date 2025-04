I record DNS (noti anche come file di zona) sono istruzioni che risiedono nei server DNS autoritativi e che forniscono informazioni su un dominio, come ad esempio quale indirizzo IP risulta associato al dominio, e come gestire le richieste ad esso rivolte. Questi record sono composti da una serie di file di testo scritti in quella che è nota come "sintassi DNS". La sintassi DNS è semplicemente una stringa di caratteri utilizzati come comandi che indicano al server DNS cosa fare. Tutti i record DNS hanno anche un "TTL", acronimo di Time-To-Live, e indica la frequenza con cui un server DNS aggiorna il record.

Puoi pensare a una serie di record DNS come alla scheda di una ditta su Yelp, che ti fornisce un sacco di informazioni utili: la sua ubicazione, gli orari, i servizi offerti ecc. Tutti i domini devono avere almeno alcuni record DNS essenziali affinché un utente possa accedere al proprio sito Web utilizzando un nome di dominio e ci sono diversi record opzionali che servono a scopi aggiuntivi.