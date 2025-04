Copiar o link do artigo

O que é um registro de DNS CNAME?

Um registro de "nome canônico" (CNAME) aponta de um domínio de alias para um domínio "canônico" Um registro CNAME é usado no lugar de um registro A, quando um domínio ou subdomínio é um alias de outro domínio. Todos os registros CNAME devem apontar para um domínio, nunca para um endereço de IP. Imagine uma caça ao tesouro em que cada pista aponta para outra pista, e a pista final aponta para o tesouro. Um domínio com um registro CNAME é como uma pista que pode direcioná-lo para outra pista (outro domínio com um registro CNAME) ou para o tesouro (um domínio com um registro A).

Por exemplo, suponha que blog.example.com tenha um registro CNAME com um valor de "example.com" (sem o "blog"). Isto significa que quando um servidor de DNS acessa os registros de DNS para blog.example.com, ele na verdade aciona outra pesquisa de DNS para example.com, retornando o endereço de IP de example.com por meio de seu registro A. Nesse caso, diríamos que example.com é o nome canônico (ou nome verdadeiro) de blog.example.com.

Muitas vezes, quando os sites têm subdomínios como blog.example.com ou shop.example.com, esses subdomínios terão registros CNAME que apontam para um domínio raiz (example.com). Dessa forma, se o endereço de IP do host mudar, somente o registro de DNS A do domínio raiz precisa ser atualizado e todos os registros CNAME acompanharão quaisquer mudanças feitas no raiz.

Um equívoco frequente é que um registro CNAME deve sempre apontar para o mesmo site que o domínio para o qual aponta, mas este não é o caso. O registro CNAME apenas direciona o cliente para o mesmo endereço de IP do domínio raiz. Uma vez que o cliente atinja esse endereço de IP, o servidor web ainda continuará manuseando o URL de acordo. Assim, por exemplo, blog.example.com pode ter um CNAME que aponta para example.com, direcionando o cliente para o endereço de IP do site example.com. Mas quando o cliente realmente se conecta a esse endereço de IP, o servidor web olhará o URL, verá que este corresponde a blog.example.com, e exibirá a página do blog e não a página inicial.

Exemplo de um registro CNAME:

blog.example.com tipo de registro: valor: TTL @ CNAME é um alias de example.com 32600

Nesse exemplo é possível ver que blog.example.com aponta para example.com, e supondo que se baseia no nosso registro A do exemplo sabemos que ele apontará para o endereço de IP 192.0.2.1.

Um registro CNAME pode apontar para outro registro CNAME?

Fazer com que um registro CNAME aponte para outro registro CNAME é ineficiente porque requer várias pesquisas de DNS antes que o domínio possa ser carregado, o que torna a experiência do usuário mais lenta, mas é possível. Por exemplo, blog.example.com poderia ter um registro CNAME que apontasse para o registro CNAME de www.example.com, que então apontaria para o registro A de example.com.

CNAME para o blog.example.com:

blog.example.com tipo de registro: valor: TTL @ CNAME é um alias de www.example.com 32600

O que aponta para um CNAME de www.example.com:

www.example.com tipo de registro: valor: TTL @ CNAME é um alias de example.com 32600

Essa configuração acrescenta uma etapa extra ao processo de pesquisa de DNS e deve ser evitada se possível. Em vez disso, os registros CNAME tanto para blog.example.com quanto para www.example.com devem apontar diretamente para example.com.

Quais são as restrições ao uso dos registros CNAME?

Nenhum nome duplicado

Nenhum outro registro de DNS pode ter o mesmo nome de um determinado registro CNAME. O que isso significa, na prática, é que outros tipos de registros de DNS, como MX, TXT, A ou SOA, não podem ser rotulados com um alias para um domínio. Também não pode haver nenhum outro registro CNAME com o mesmo nome.

Se houver um CNAME em "blog.example.com" apontando para "example.com", não pode haver nenhum outro tipo de registro em "blog.example.com", todos eles têm que estar em "example.com".

Suponha que Sam escreva artigos sob o pseudônimo de "Mark". Seus documentos legais, como sua certidão de nascimento e passaporte, ainda estarão em seu nome verdadeiro, Sam, mesmo que Mark e Sam sejam a mesma pessoa. Os registros de DNS são semelhantes: o domínio de alias só pode apontar para o domínio real e os "documentos legais" (os outros registros de DNS ) devem estar nesse domínio real.

Há uma exceção: no caso do CNAME Flattening, quando um CNAME atua como um registro A/AAAA. Na verdade, todos os registros CNAME com proxy se comportam dessa maneira. No entanto, outros registros ainda não são permitidos no mesmo nome como um registro CNAME que sofreu flattening. Saiba mais sobre o CNAME Flattening.

Registros MX e NS

Os registros MX e NS não podem apontar para um registro CNAME. Eles devem apontar para um registro A (no IPv4) ou para um registro AAAA (no IPv6). Um registro MX é um registro de troca de e-mails que direciona o e-mail para um servidor de e-mails. Um registro NS é um registro de "name server" e indica qual servidor de DNS é autoritativo para aquele domínio.

Quando os registros CNAME são retornados para consultas não CNAME?

Conforme mencionado acima, os domínios não podem, de acordo com as especificações do DNS, ter outros registros de DNS em um nome que já tenha um registro CNAME.

Por esse motivo, uma consulta para outro tipo de registro, como um registro TXT, que usa o alias em vez do nome verdadeiro do domínio retornará um registro CNAME em vez do registro solicitado. O solicitante então precisa consultar o domínio para o qual o CNAME aponta para obter o registro desejado.

Se a Alice quiser visualizar os registros TXT para blog.example.com e enviar uma consulta para eles, ela obterá o registro CNAME de volta em vez do registro TXT. Ela então precisa enviar uma consulta de DNS ao destino do registro CNAME solicitando o registro TXT e obterá uma resposta se o destino tiver um registro TXT. Esse também seria o caso para outros tipos de consultas de registro de DNS.

Saiba mais sobre registros TXT.