Le pare-feu DNS (Domain Name System, système de noms de domaine) est un outil de sécurité érigé entre le résolveur récursif de l'utilisateur et le serveur de noms du site web ou du service qu'il essaie d'atteindre. Il peut disposer de services intégrés de contrôle du volume des requêtes et d'atténuation des attaques DDoS afin de limiter le nombre de requêtes qui peuvent atteindre un serveur DNS. Si le serveur connaît un épisode d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, certains pare-feu DNS peuvent diffuser les réponses DNS depuis le cache, afin de préserver la présence en ligne du site ou du service de l'exploitant.

Les pare-feu DNS ne protègent que les serveurs DNS, tandis que les pare-feu réseau protègent le périmètre du réseau lui-même. En surveillant et en contrôlant le trafic entrant et sortant en fonction de règles de sécurité définies, ils peuvent filtrer les paquets de données et ainsi empêcher les accès non autorisés. Les fonctionnalités avancées des pare-feu réseau permettent également de bloquer les cyberattaques sophistiquées et d'assurer la conformité aux politiques de sécurité.