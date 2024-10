Un firewall DNS (Domain Name System) è uno strumento di sicurezza che si interpone tra il risolutore ricorsivo dell'utente e il nameserver del sito Web o del servizio a cui desidera accedere. Il firewall può essere integrato con servizi di limitazione della frequenza e di mitigazione degli attacchi DDoS per limitare il numero di query che raggiungono un server DNS. Se il server dovesse subire tempi di inattività per qualsiasi motivo, alcuni firewall DNS possono servire risposte DNS dalla cache, mantenendo online il sito o il servizio dell'operatore.

Mentre i firewall DNS proteggono solo i server DNS, i firewall di rete proteggono i confini della rete stessa. Monitorando e controllando il traffico in entrata e in uscita in base a regole di sicurezza impostate, filtrano i pacchetti di dati e impediscono l'accesso non autorizzato. Le funzionalità avanzate dei firewall di rete bloccano anche gli attacchi informatici più sofisticati e garantiscono la conformità alle policy di sicurezza.