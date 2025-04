Copiar o link do artigo

Como o uso de uma CDN pode reduzir os custos de largura de banda?

Uma rede de distribuição de conteúdo (CDN) reduz o custo de transferência de dados porque fica entre os usuários e os servidores de hospedagem do site, ou os servidores de origem, reduzindo o tráfego entre os servidores de hospedagem e o resto da internet. Uma CDN é uma rede de servidores distribuídos ao redor do mundo que armazenam conteúdo mais próximo dos usuários finais, reduzindo a latência. As CDNs fornecem conteúdos em cache, para que os servidores de origem não tenham que entregar o mesmo conteúdo continuamente.

Os serviços de hospedagem na web cobram pelos dados que são transferidos de ou para o servidor de origem (isso geralmente é chamado de "largura de banda"). Mas se a maior parte do conteúdo de um site for armazenada em cache em uma CDN, muitos dados a menos precisam ser transferidos para e do servidor que hospeda o site, resultando em menores custos de largura de banda.

Para entender o motivo, imagine que uma loja popular de entrega de pizzas localizada em São Francisco frequentemente receba pedidos de clientes em Oakland (que fica do outro lado da Baía de São Francisco). Cada vez que o restaurante entrega uma pizza em Oakland, seus motoristas têm que pagar o pedágio necessário para cruzar a ponte para Oakland, aumentando os custos.

No entanto, se o restaurante abrir uma filial em Oakland, os motoristas de entrega não precisarão mais cruzar a ponte e pagar o pedágio para atender aos pedidos de Oakland, com o bônus adicional de que a pizza será entregue mais rápido.

Da mesma forma, se um site armazena parte ou todo o conteúdo em uma CDN, que está mais próxima de seus usuários, o proprietário do site tem que pagar muito menos "pedágio de ponte" pelo conteúdo entregue a partir do local original do site.

Como os sites incorrem em custos de largura de banda?

Em primeiro lugar, "largura de banda" não é realmente largura de banda neste contexto. Quando as pessoas dizem "largura de banda" no contexto de hospedagem na web, o que elas realmente querem dizer é "transferência de dados". Essa é a quantidade de dados que vai de ou para o host da web. (Largura de banda realmente significa a quantidade máxima de dados que podem passar por um ponto em uma rede ao longo do tempo).

Portanto, a hospedagem na web não resulta em custos de "largura de banda", mas sim em custos de transferência de dados. Uma certa quantidade de dados por período de tempo (normalmente por mês) é atribuída pelo provedor de hospedagem. Normalmente, o provedor cobra pela entrada (entrada de dados) ou pela saída (saída de dados), o que for maior.

Quando os usuários visitam um site, o navegador carrega o conteúdo pela internet. Se o site não usar uma CDN, todo o conteúdo terá que vir de um servidor de origem, o que significa que toda vez que o site carrega, solicitações HTTP vão para o servidor de origem e o conteúdo sai de esse mesmo servidor. Quanto mais vezes isso acontece, mais dados são transferidos, resultando em custos mais elevados para o operador do site.

As CDNs adicionam custos?

A maioria das CDNs cobra por seus serviços, mas a economia nas transferências mensais de dados geralmente supera o custo de uso da CDN.

Aprenda como as CDNs aceleram a performance do site na web.