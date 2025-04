O que é TCP/IP?

Copiar o link do artigo

O que é IP e o que é TCP?

O Protocolo de Internet (IP) é o sistema de endereços da internet e tem a função fundamental de entregar pacotes de informações de um dispositivo de origem a um dispositivo de destino. O IP é a principal maneira de conectar redes, além de ser a base da internet. No entanto, o IP não processa a ordem dos pacotes nem verifica erros. Essa funcionalidade exige outro protocolo, normalmente, o Protocolo de Controle de Transmissão (TCP).

A relação TCP/IP é semelhante a enviar uma mensagem em forma de quebra-cabeça pelo correio. A mensagem está escrita e o quebra-cabeça está dividido em peças. Cada peça é enviada por uma rota postal diferente, e umas demoram mais que outras. Quando as peças do quebra-cabeça chegam ao destino após percorrer caminhos diferentes, elas podem estar fora de ordem. O IP garante que essas peças cheguem ao endereço de destino. O TCP pode ser considerado como o montador de quebra-cabeça do outro lado, que junta as peças na ordem certa, pede que as peças que faltam sejam reenviadas e informa ao remetente que o quebra-cabeça foi recebido. O TCP mantém a conexão com o remetente desde antes da primeira peça do quebra-cabeça ser enviada até após o envio da peça final.

O IP é um protocolo sem conexão, ou seja, cada unidade de dados é individualmente endereçada e direcionada do dispositivo de origem para o dispositivo de destino, que não envia uma confirmação de recebimento à origem. É aí que entram protocolos como o TCP.O TCP é usado em conjunto com o IP para manter a conexão entre o remetente e o destinatário e para garantir a ordem dos pacotes.

Por exemplo, quando um e-mail é enviado por TCP, uma conexão é estabelecida e um handshake de três vias é criado. Primeiro, a origem envia um pacote SYN de "solicitação inicial" ao servidor de destino para começar o diálogo. Em seguida, o servidor de destino envia um pacote SYN-ACK para concordar com o processo. Por fim, a origem envia um pacote ACK ao destino para confirmar o processo e, depois disso, o conteúdo da mensagem pode ser enviado. A mensagem de e-mail é finalmente dividida em pacotes antes de cada pacote ser enviado pela internet, onde atravessa uma série de gateways antes de chegar ao dispositivo de destino, onde o grupo de pacotes é remontado pelo TCP no conteúdo original do e-mail.

A principal versão de IP usada na internet hoje é o Protocolo de Internet Versão 4 (IPv4). Por causa das restrições de tamanho ao número total de endereços possíveis no IPv4, um protocolo mais novo foi desenvolvido. O protocolo mais recente é o IPv6, que disponibiliza mais endereços e está sendo usado cada vez mais.

