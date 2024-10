Waiting Room da Cloudflare

O Waiting Room gerencia o tráfego dinamicamente para reduzir o tempo de espera. Assim que um usuário sai do aplicativo ou o cookie dele expira, deixamos outro usuário entrar.Você pode definir limiares de ativação com base na taxa de entrada de tráfego ou no total de usuários ativos. Você pode liberar o acesso para os visitantes que estão na fila com diversas opções: ordem de chegada, aleatório ou sorteio.