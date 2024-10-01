介绍通用 DNSSEC

DNSSEC 通过使用加密签名来验证 DNS 记录，为原本不安全的协议增加了一层安全。通过检查与记录相关的签名，DNS 解析器可以验证请求的信息来自其权威的名称服务器，而不是中间人攻击者。有了 DNSSEC，人们访问您的域时就能确保看到的内容来自您的网站，而不是其他网络服务器。

有了通用 DNSSEC，您的 Web 资产将从以下方面受益：

防止 DNS 中间人攻击

防止 DNS 区域枚举

一个用户友好的解决方案，满足 .bank，.trust，和 .gov 顶级域名要求

DNSSEC 通过建立一个直到根 DNS 名称服务器的信任链来防止中间人攻击。这个信任链确保访问者要求的 DNS 记录在途中没有被篡改。

Cloudflare 独特的 DNSSEC 实施利用椭圆曲线加密法，以防止攻击者遍历您的区域并发现私有 DNS 记录。

顶级域名（TLD），如 .bank 和 .trust是为了向访问者传达信任。这是通过要求域所有者遵循各种安全协议来实现的，包括 DNSSEC。自行实施 DNSSEC 可能是一个困难且容易出错的过程。Cloudflare 让您只需点击几下鼠标就能满足您的 DNSSEC 要求。