DNSSEC 如何运作

域名系统（DNS）就如同互联网的电话簿：它告诉计算机向哪里发送信息，从哪里检索信息。可惜的是，它也接受互联网提供给它的任何地址，而不会进行任何询问。

电子邮件服务器使用 DNS 路由邮件，这意味着它们容易受到 DNS 基础设施的安全性问题影响。2014 年 9 月，CMU 的研究人员发现，本应通过 Yahoo!、Hotmail 和 Gmail 服务器发送的电子邮件变成通过流氓邮件服务器发送。攻击者利用了域名系统（DNS）中一个已存在数十年之久的漏洞，即接受应答前不会检查凭据。

这个问题的解决方案是一项名为 DNSSEC 的协议；通过提供身份验证，该协议在 DNS 之上增加了一个信任层。在某个 DNS 解析��器查找 blog.cloudflare.com时，.com 名称服务器帮助解析器验证针对 cloudflare 返回的记录，而 cloudflare 帮助验证针对 blog 返回的记录。根 DNS 名称服务器帮助验证 .com，而根服务器发布的信息通过一个彻底的安全程序（包括“根签名仪式”）进行审查。