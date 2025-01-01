什么是 TCP/IP？

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什么是 IP 和 TCP？

Internet 协议 (Internet Protocol, IP) 是互联网的地址系统，其核心功能是从源设备向目标设备传送信息的数据包。IP 是建立网络连接的主要方式，也是互联网的基础。IP 不处理数据包排序或错误检查。此类功能需要另一个协议，通常是传输控制协议 (Transmission Control Protocol, TCP)。

TCP/IP 关系类似于通过邮件向某人发送写在拼图上的消息。消息写好后，拼图分解成碎片。接着，各个碎片可能经过不同的邮递路线传送，其中一些花费的时间要久一些。当拼图碎片经过不同的路径到达时，它们的顺序可能会被打乱。IP 确保碎片到达其目的地地址。TCP 可比作位于另一端的拼图组装者，它将碎片按正确的顺序摆放在一起，要求重新发送缺失的碎片，并且让发送者知道拼图已被接收。从第一个拼图碎片发送之前到最后一个发送之后，TCP 一直保持与发送者的连接。

IP 是无连接协议，这意味着每个数据单元都会单独寻址并从源设备路由到目标设备，而且目标不会将确认信息发回给来源。这是 TCP 等协议的用武之地。TCP 与 IP 相结合，在发送者和目标之间保持连接，并确保数据包顺序。

例如，通过 TCP 发送电子邮件时，将建立连接并进行三向握手。首先，源服务器将 SYN“初始请求”数据包发送到目标服务器，以便开始对话。然后，目标服务器发送一个 SYN-ACK 数据包以同意该过程。最后，源服务器将 ACK 数据包发送到目标以确认该过程，之后便可发送消息内容了。电子邮件消息最终被分解为多个数据包，然后每个数据包发送到互联网，经过一系列网关后到达目标设备；在目标设备上，这组数据包将通过 TCP 重新组合为电子邮件的原始内容。

当今互联网上使用的 IP 主要版本是 Internet 协议版本 4 (IPv4)。由于大小限制和 IPv4 中可有地址总数的关系，一种更新的协议因此诞生。更新的协议称为 IPv6。它可提供的地址要多得多，并且采用率也在上升。

进一步了解 IP 地址的工作原理。