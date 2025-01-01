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使用CDN如何减少带宽成本？

内容交付网络 (CDN) 降低了传输数据的成本，因为它位于用户和网站的托管服务器或源服务器之间，减少了托管服务器和互联网其余部分之间的流量。CDN 是分布在世界各地的服务器网络，可将内容存储在更靠近最终用户的位置，从而减少延迟。CDN 提供缓存的内容，这样源服务器就不必一遍又一遍地传递相同的内容。

Web 托管服务对传入或传出源服务器的数据收费（这通常称为“带宽”）。但是，如果网站的大部分内容都缓存在 CDN 中，那么需要传入和传出网站主机服务器的数据就会少得多，从而降低带宽成本。

要了解为什么，请想象一下，位于旧金山的一个受欢迎的比萨外送店经常从奥克兰（位于旧金山湾的另一侧）的客户那里获得订单。每次餐厅向奥克兰送比萨饼时，其司机都必须支付到奥克兰所需的过桥通行费，从而增加了成本。

但是，如果餐厅在奥克兰开设了一家分店，送货司机将不再需要过桥并支付通行费来交付奥克兰的订单，另外还有一个好处，那就是比萨饼的送货速度更快。

同样，如果网站在用户附近的CDN中存储了部分或全部内容，那么网站所有者将为从网站源站中交付的内容支付更少的"过桥费用“。

网站如何产生带宽成本？

首先，在这种情况下， "带宽"实际上不是带宽。当人们在网络托管环境中说"带宽"时，他们真正的意思是"数据传输。"这是往返于网页主机的数据量。 （带宽实际上表示一段时间内可以通过网络上某个点的最大数据量。）

因此，网络主机不会导致"带宽"成本，而是数据传输成本。主机提供商在每个时间段（通常是每月）分配一定数量的数据。通常，提供商将对入口（数据输入）或出口（数据输出）收费，以较高者为准。

当用户访问网站时，他们的浏览器将通过互联网加载内容。如果网站不使用 CDN，则所有内容都必须来自源服务器，这意味着每次网站加载时，HTTP 请求都会到达源服务器，而内容则从同一台服务器发出。这种情况发生的次数越多，传输的数据就越多，从而导致网站运营商的成本更高。

CDN是否增加成本？

大多数CDN为其服务收费，但每月数据传输节省的费用通常会超过使用CDN的成本。

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