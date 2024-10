Universal DNSSEC

Qu'est-ce que le protocole DNSSEC ?

DNSSEC ajoute une couche de sécurité à un protocole qui serait peu sûr autrement en vérifiant les enregistrements DNS à l'aide de signatures cryptographiques. En contrôlant la signature associée à un enregistrement, les résolveurs DNS peuvent vérifier que les informations demandées proviennent du serveur de noms de référence et non d'un attaquant de type « homme du milieu ». Avec DNSSEC, les personnes qui visitent votre domaine ont la garantie de voir le contenu de votre site web et non celui du serveur web d'un autre utilisateur.

