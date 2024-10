Enregistrements signataires de délégation



DNSSEC introduit un enregistrement Delegation Signer (DS) pour permettre la propagation de la confiance dans une zone parent à une zone enfant. Un opérateur de zone hache l'enregistrement DNSKEY contenant la KSK publique et le donne à la zone parent pour qu'elle le publie en tant qu'enregistrement DS.



Chaque fois qu'un résolveur est dirigé vers une zone enfant, la zone parent fournit également un enregistrement DS. C'est grâce à cet enregistrement DS que les résolveurs savent que la zone enfant est compatible DNSSEC. Pour vérifier la validité de la KSK publique de la zone enfant, le résolveur la hache et la compare à l'enregistrement DS du parent. En cas de correspondance, le résolveur peut supposer que la KSK publique n'a pas été falsifiée ce qui signifie qu'il peut faire confiance à tous les enregistrements de la zone enfant. C'est ainsi qu'une chaîne de confiance est établie dans DNSSEC.



Notez que toute modification de la KSK nécessite de modifier l'enregistrement DS de la zone parent. La modification de l'enregistrement DS est un processus à plusieurs étapes qui peut finir par casser la zone si elle n'est pas effectuée correctement. Le parent doit commencer par ajouter le nouvel enregistrement DS, puis attendre que le TTL de l'enregistrement DS d'origine expire avant de le supprimer. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile d'échanger des clés de signature de zone que des clés de signature de clé.



Déni d'existence explicite



Si vous demandez au DNS l'adresse IP d'un domaine qui n'existe pas, il renvoie une réponse vide : il n'existe aucun moyen de dire explicitement « Désolé, la zone que vous avez demandée n'existe pas ». Cette situation est problématique si vous voulez authentifier la réponse, puisqu'il n'y a pas de message à signer. DNSSEC résout ce problème en ajoutant les types d'enregistrements NSEC et NSEC3. Ils permettent tous deux un déni d'existence authentifié.



NSEC renvoie l'enregistrement « sécurisé suivant ». Prenons par exemple un serveur de noms qui définit des enregistrements AAAA pour api, blog, and www. Si vous demandez un enregistrement pour « store », il renvoie un enregistrement NSEC contenant www, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'enregistrement AAAA entre « store » et www lorsque les enregistrements sont triés par ordre alphabétique. Vous savez ainsi que « store » n'existe pas. Et, puisque l'enregistrement NSEC est signé, vous pouvez valider son RRSIG correspondant comme n'importe quel RRset.



Malheureusement, cette solution permet à n'importe qui de traverser la zone et de rassembler tous les enregistrements sans savoir quels sont ceux qu'ils recherchent. Ce problème peut représenter une menace potentielle pour la sécurité si l'administrateur de la zone comptait sur la nature privée du contenu de la zone. Approfondissez ce problème en consultant l'article DNSSEC : Complexités et considérations, et lisez plus d'informations sur la solution unique de Cloudflare dans Application correcte de DNSSEC.