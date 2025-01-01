什麼是 TCP/IP？

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什麼是 IP 和 TCP？

網際網路通訊協定 (IP) 是網際網路的位址系統，具有將資訊封包從源裝置傳送到目標裝置的核心功能。IP 是建立網路連線的主要方式，它奠定了網際網路的基礎。IP 不處理封包排序或錯誤檢查。這種功能需要另一種通訊協定，通常是傳輸控制通訊協定 (TCP)。

TCP/IP 關係類似於透過郵件向某人傳送寫在拼圖上的訊息。寫好訊息后，拼圖被拆分成碎片。然後，每片碎片都可以透過不同的郵政路線運送，部分路線比其他需要更長時間。當拼圖碎片經過不同路線到達後，它們的順序可能是錯誤的。IP 確保碎片到達它們的目的地位址。TCP 可以被認爲是另一邊的拼圖組裝者，可將拼圖按正確的順序組裝在一起，要求重新傳送缺失的碎片，並讓傳送者知道拼圖已經收到。TCP 在第一塊拼圖碎片傳送之前到最後一塊拼圖傳送之後保持與傳送方的連線。

IP 是一種無連線通訊協定，這意味着每個資料單元從來源裝置單獨尋址並路由到目標裝置，目標裝置不向來源裝置傳送確認。這就是 TCP 這類通訊協定的用武之地。TCP 與 IP 結合使用，以維持傳送方和目標之間的連線，並確保封包的順序。

例如，當透過 TCP 傳送電子郵件時，將建立連線並進行 3 次交握。首先，來源向目標伺服器傳送一個 SYN「初始請求」封包以開始對話。然後，目標伺服器傳送一個 SYN-ACK 封包以同意進行這個程序。最後，來源向目標傳送一個 ACK 封包來確認程序，然後才能傳送訊息內容。電子郵件訊息最終被分解成多個封包，然後每個封包被傳送到網際網路，它要經過一系列閘道才到達目標裝置，然後這組封包在目標裝置上被 TCP 重新組合成電子郵件的原始內容。

今天網際網路上所用 IP 的主要版本是網際網路通訊協定第四版本 (IPv4)。由於 IPv4 中可能的位址總數存在大小限制，人們開發了一種更新的通訊協定。這種更新的通訊協定被稱為 IPv6，其提供更多可用的位址，並越來越多地得到應用。

進一步瞭解 IP 位址的運作方式。