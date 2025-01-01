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什麼是 SIEM？

安全資訊和事件管理 (SIEM) 系統將安全資訊管理 (SIM) 和安全事件管理 (SEM) 結合到一個全面的安全解決方案中，以偵測威脅並確保合規性。進一步細分，SIM 收集、分析和管理來自主機系統或應用程式的記錄和事件資料，而 SEM 則專注於監控和分析即時安全事件。

SIEM 技術如何運作？

SIEM 技術的運作方式是收集資料（或記錄），例如登入憑證、存取的檔案或從組織的主機系統和應用程式造訪的網站，然後將所有記錄放在一起並檢查是否有任何奇怪的模式或安全事件的跡象。SIEM 越來越多地利用人工智慧作為自動分析師，對事件進行分組和排定優先順序。

如果偵測到安全事件，SIEM 系統將向安全團隊傳送警示。安全團隊將使用 SIEM 系統的工具進行進一步調查。

SIEM 安全的主要元件有哪些？

基於雲端的 SIEM 安全系統中有多個元件。主要包括：

雲端儲存、資料收集和攝取：在這裡，會收集有關數位環境的資料，將其標準化為一致的格式以供分析，以及儲存。這些資料包括登入嘗試、檔案變更和網路流量。 分析與偵測：Analytics Engine 會查看標準化資料，將其與使用者和實體行為分析 (UEBA) 配對以識別可疑模式。 儀表板、警示和報告：在基於雲端的 SIEM 系統中，儀表板顯示 Analytics Engine 偵測到的內容。如果偵測到可疑情況，安全團隊會收到警示和通知。SIEM 還可以防止誤判警示。例如，如果使用者反覆重設密碼，SIEM 可以識別並將其與攻擊區分開來。換句話說，SIEM 可以將幹擾與需要關注的事件區分開來。 事件回應：事件回應工具旨在回應事件並確保法規遵從。

組織如何從 SIEM 整合中受益？

透過將 SIEM 整合到其現有系統和工具中，組織可以從以下方面受益：

透過儘早發現威脅並在偵測到異常情況時立即接收即時警示來改善安全狀態。 透過識別漏洞和確定威脅優先順序來實施主動風險管理。 滿足監管要求（例如 GDPR 和 HIPAA）並保留詳細的稽核記錄。 將對可疑事件的可見性集中在單一儀表板中，且可能獲得趨勢分析並更快解決事件。

Cloudflare 如何與 SIEM 系統整合？

Cloudflare 的網路分析記錄與 SIEM 儀表板整合，可最大程度地提供對 L3/4 流量和 DDoS 攻擊的可見度。透過 Cloudflare 的記錄推送服務，使用者可以設定將 Zero Trust 記錄自動匯出到第三方儲存目的地或 SIEM 工具，協助維護無縫且全面的威脅偵測系統，並更輕鬆地向監管機構證明合規性。