什麼是 SIEM（安全資訊和事件管理）？

SIEM（安全資訊和事件管理）解決方案收集記錄、偵測威脅並協助確保安全合規性。
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安全資訊和事件管理 (SIEM) 系統將安全資訊管理 (SIM) 和安全事件管理 (SEM) 結合到一個全面的安全解決方案中，以偵測威脅並確保合規性。進一步細分，SIM 收集、分析和管理來自主機系統或應用程式的記錄和事件資料，而 SEM 則專注於監控和分析即時安全事件。
SIEM 技術的運作方式是收集資料（或記錄），例如登入憑證、存取的檔案或從組織的主機系統和應用程式造訪的網站，然後將所有記錄放在一起並檢查是否有任何奇怪的模式或安全事件的跡象。SIEM 越來越多地利用人工智慧作為自動分析師，對事件進行分組和排定優先順序。
如果偵測到安全事件，SIEM 系統將向安全團隊傳送警示。安全團隊將使用 SIEM 系統的工具進行進一步調查。
基於雲端的 SIEM 安全系統中有多個元件。主要包括：
透過將 SIEM 整合到其現有系統和工具中，組織可以從以下方面受益：
Cloudflare 的網路分析記錄與 SIEM 儀表板整合，可最大程度地提供對 L3/4 流量和 DDoS 攻擊的可見度。透過 Cloudflare 的記錄推送服務，使用者可以設定將 Zero Trust 記錄自動匯出到第三方儲存目的地或 SIEM 工具，協助維護無縫且全面的威脅偵測系統，並更輕鬆地向監管機構證明合規性。