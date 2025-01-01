複製文章連結

什麼是 Cross-site scripting？

Cross-site scripting (XSS) 是一種漏洞利用，攻擊者將程式碼附加到合法網站上，當受害者載入網站時，程式碼就會執行。惡意程式碼可以透過幾種方式插入。最常見的是新增到 URL 的末尾，或者直接發佈到顯示使用者所產生內容的頁面上。用更專業的詞彙來說，Cross-site scripting 是一種用戶端程式碼插入攻擊。

什麼是用戶端程式碼？

用戶端程式碼是在使用者電腦上執行的 JavaScript 程式碼。就網站而言，用戶端程式碼通常是在瀏覽器載入網頁後由 Web 瀏覽器執行的程式碼。這與伺服器端程式碼相反——伺服器端程式碼在主機的 Web 伺服器上執行。用戶端程式碼對於互動式網頁非常有用；可以讓互動式內容的執行速度更快、更可靠，因為使用者的電腦不必在每次互動時都與 Web 伺服器進行通訊。基於瀏覽器的遊戲是熱門的用戶端程式碼平台，因為用戶端程式碼可以確保遊戲順利運行，而不用考慮連線問題。

在用戶端執行的程式碼在現代 Web 開發中非常流行，並在大多數現代網站中得到利用。由於跨網站程式碼是現代 Web 的基本內容，因此 Cross-site scripting 已成為最常見的網路安全漏洞之一；Cross-site scripting 攻擊已攻擊了 YouTube、Facebook 和 Twitter 等知名網站。

有哪些 Cross-site scripting 的範例？

Cross-site scripting 攻擊的一個常見範例是在具有未驗證評論論壇的網站上。在這種情況下，攻擊者發佈評論，其中包含用「<script></script>」標記括起來的可執行程式碼。這些標記告訴 Web 瀏覽器將標記之間的所有內容解讀為 JavaScript 程式碼。評論出現在頁面上之後，任何其他使用者載入網站時，其 Web 瀏覽器將執行指令碼標記之間的惡意程式碼，而使用者則成為攻擊的受害者。

攻擊者如何利用 Cross-site scripting 造成損害？

JavaScript Cross-site scripting 攻擊十分熱門，因為 JavaScript 可以存取一些敏感性資料，用於身分盜竊和其他惡意目的。例如，JavaScript 可以存取 cookie*，攻擊者可以利用 XSS 攻擊來竊取使用者的 cookie 並在線上冒充他們。JavaScript 還可以建立 HTTP 要求，這些要求可用於將資料（例如，被盜的 cookie）傳回給攻擊者。此外，用戶端 JavaScript 還可以協助攻擊者存取包含地理位置座標、網路攝影機資料和其他敏感性資訊的 API。

典型的 Cross-site scripting 攻擊流程如下：

受害者載入網頁，惡意程式碼複製使用者的 Cookie 然後，程式碼將 HTTP 要求傳送給攻擊者的 Web 伺服器，要求內文中包含了被盜 Cookie。 然後，攻擊者可使用這些 Cookie 在該網站上假冒該使用者，以進行社交工程攻擊，甚至存取銀行帳號或其他敏感性資料。

*Cookie 是儲存在使用者電腦上的臨時登入認證。例如，當使用者登入 Facebook 之類的網站時，該網站為他們提供一個 cookie，這樣，如果他們關閉瀏覽器視窗並在當日晚些時候回到 Facebook，將自動由該 cookie 進行驗證，而無需再次登入。

Cross-site scripting 有哪些不同類型？

最常見的兩種 Cross-site scripting 攻擊類型是反射式 Cross-site scripting 和持久性 Cross-site scripting。

反射式 Cross-site scripting

這是最常見的 Cross-site scripting 攻擊。透過反射攻擊，惡意程式碼被新增到網站 URL 的末尾；通常，這是一個合法的、值得信賴的網站。當受害者在 Web 瀏覽器中載入此連結時，瀏覽器將執行插入到 URL 中的程式碼。攻擊者通常使用某種形式的社交工程來誘騙受害者點擊連結。

例如，使用者可能會收到一封看起來合法的電子郵件，聲稱來自銀行。該電子郵件將要求使用者在銀行的網站上執行一些動作，並提供一個連結。該連結可能看起來像這樣：

http://legitamite-bank.com/index.php?user=<script>here is some bad code!</script>

儘管 URL 的第一部分看起來很安全，並且包含受信任網站的網域，但插入到 URL 末尾的程式碼可能是惡意的。

持久性 Cross-site scripting

持久性 Cross-site scripting 發生的網站通常會允許使用者發佈其他使用者可看到的內容，例如評論論壇或社交媒體網站。如果網站沒有正確驗證使用者所產生內容的輸入，攻擊者可以插入程式碼，當頁面在其他使用者的瀏覽器中載入時，瀏覽器將執行該程式碼。例如，攻擊者可能會存取一個線上約會網站，在他們的設定檔中放置如下內容：

"Hi! My name is Dave, I enjoy long walks on the beach and <script>malicious code here</script>"

任何嘗試存取 Dave 設定檔的使用者都將成為 Dave 持久性 Cross-site scripting 攻擊的受害者。

如何防止 Cross-site scripting

沒有單一的策略可以緩解 Cross-site scripting，不同類型的 Web 應用程式需要不同層級的防護。可以採取一些保護措施，下面將簡要介紹其中一些方法。

盡可能避免在輸入中使用 HTML：避免持久性 Cross-site scripting 攻擊的一種非常有效的方法是防止使用者將 HTML 發佈到表單輸入中。有一些其他選項可以讓使用者在不使用 HTML 的情況下建立豐富的內容，例如 markdown 和 WYSIWYG 編輯器。

驗證輸入：驗證意味著實作規則，以防止使用者將資料發佈到不符合某些準則的表單中。例如，要求輸入使用者「姓氏」的輸入應具有驗證規則，只允許使用者提交包含英數字元的資料。驗證規則也可以設定為拒絕 Cross-site scripting 中常用的任何標記或字元，例如「<script>」標記。

清理資料：清理資料與驗證相似，但是它發生在資料發佈到 Web 伺服器之後、顯示給其他使用者之前。有幾種線上工具可以清除 HTML 並篩除惡意程式碼插入。

採取 cookie 安全措施：Web 應用程式還可以為其 cookie 處理設定特殊規則，從而緩解透過 Cross-site scripting 攻擊進行的 cookie 盜竊。Cookie 可以綁定到特定的 IP 位址，以便 Cross-site scripting 攻擊者無法存取它們。此外，還可以乾脆建立規則來阻止 JavaScript 存取 Cookie。

設定 WAF 規則：WAF 也可以設定為強制執行規則，以防止反射性 Cross-site scripting。這些 WAF 規則採用策略封鎖對伺服器的奇怪要求，包括 Cross-site scripting 攻擊。Cloudflare WAF 提供周全的安裝，可保護 Web 應用程式免受 Cross-site scripting 攻擊、DDoS 攻擊、SQL 資料隱碼攻擊和其他常見威脅的侵害。