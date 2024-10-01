透過邊緣儲存空間，將您的應用程式移至靠近使用者的位置，同時改善網站效能和整體使用者體驗。在我們的全球分散式網路中快速又安全地儲存、修改及查詢鍵值資料。
KV 會自動複製資料以避免單一失敗點。應用程式開發人員可依賴 KV 來從失敗中復原，且不會產生停機時間。
允許開發人員將其時間精力投入建立新功能，而不是擴展鍵值儲存，藉此提升他們的生產力。
Workers-KV 會將資料自動複製到 Cloudflare 所有的全球位置，允許您無縫擴展。
產生自訂內容，而不是提供策略網站。向回頭訪客提供唯一的內容、將行銷對象鎖定一小部分的訪客，或是儲存使用者的偏好設定。
透過 Workers KV 個人化內容的低延遲注入作業，快速修改快取或未快取的內容。
儲存工作階段權杖及其他使用者資訊，以便快速確保適當的使用者能存取適當的內容。將驗證層移出應用程式並移至網路中。減少應用程式層級驗證漏洞的威脅，同時提升效能。
透過在 Cloudflare Workers KV 中儲存 IP、使用者 ID 或任何相關資料，阻止欺詐者、濫發垃圾郵件者、網絡噴子及其他攻擊者。輕鬆地對大型阻止列表進行寫入和快速檢查，防止不良行為者到達受保護應用程式並發佈、註冊或執行其他有害操作。