善用儲存在邊緣的資料 供 Cloudflare 上應用程式使用的無伺服器鍵值儲存

透過我們的無伺服器鍵值儲存，延伸您的應用程式功能。Workers KV 在全球 330 個位置提供安全的低延遲鍵值儲存。自動化擴展可支援服務成千上萬名使用者的應用程式。

KV 在設計上最終保持一致，可快取全球資料且完美適用於不常變更的參考資料或資產。