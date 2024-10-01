善用儲存在邊緣的資料

供 Cloudflare 上應用程式使用的無伺服器鍵值儲存
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透過我們的無伺服器鍵值儲存，延伸您的應用程式功能。Workers KV 在全球 330 個位置提供安全的低延遲鍵值儲存。自動化擴展可支援服務成千上萬名使用者的應用程式。

KV 在設計上最終保持一致，可快取全球資料且完美適用於不常變更的參考資料或資產。

已經是客戶？立即啟用

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改善世界各地的回應時間

Developer week hero illustration

透過邊緣儲存空間，將您的應用程式移至靠近使用者的位置，同時改善網站效能和整體使用者體驗。在我們的全球分散式網路中快速又安全地儲存、修改及查詢鍵值資料。

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預設確保可靠

KV 會自動複製資料以避免單一失敗點。應用程式開發人員可依賴 KV 來從失敗中復原，且不會產生停機時間。

提高開發人員生產力

允許開發人員將其時間精力投入建立新功能，而不是擴展鍵值儲存，藉此提升他們的生產力。

Workers-KV 會將資料自動複製到 Cloudflare 所有的全球位置，允許您無縫擴展。

建立精準式體驗

Customize Application Behavior

產生自訂內容，而不是提供策略網站。向回頭訪客提供唯一的內容、將行銷對象鎖定一小部分的訪客，或是儲存使用者的偏好設定。

透過 Workers KV 個人化內容的低延遲注入作業，快速修改快取或未快取的內容。

Customize Application Behavior

實施自訂授權或驗證

Enforce Custom Authorization and Authentication

儲存工作階段權杖及其他使用者資訊，以便快速確保適當的使用者能存取適當的內容。將驗證層移出應用程式並移至網路中。減少應用程式層級驗證漏洞的威脅，同時提升效能。

Enforce Custom Authorization and Authentication

記住特定的攻擊者

Remember Specific Bad Actors

透過在 Cloudflare Workers KV 中儲存 IP、使用者 ID 或任何相關資料，阻止欺詐者、濫發垃圾郵件者、網絡噴子及其他攻擊者。輕鬆地對大型阻止列表進行寫入和快速檢查，防止不良行為者到達受保護應用程式並發佈、註冊或執行其他有害操作。

Remember Specific Bad Actors

主要功能

在 Cloudflare 的全球網路中儲存及讀取數值時，減少延遲情況。
儲存大小多達 25 MB 的資產。
與第三方應用程式整合。
設定自訂的 TTL 以避免提供過時的數值。
從 Cloudflare Workers 讀取和寫入
API 可從第三方應用程式寫入 Workers KV
使用 Cloudflare 的可靠快取基礎結構
與 Workers Preview 整合

瞭解哪些公司使用 Workers KV 進行構建

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