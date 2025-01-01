Расширьте функциональность своих приложений с помощью нашего бессерверного хранилища ключей и значений. Workers KV обеспечивает безопасное хранение с низкой задержкой на базе 335 местоположений по всему миру. Автоматическое масштабирование поддерживает приложения, которые обслуживают десятки или миллионы пользователей.
В конечном итог�е, последовательный по своему дизайну, KV кэширует данные по всему миру и идеально подходит для справочных данных или ресурсов, которые не меняются часто.
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Перенесите свои приложения ближе к пользователю, используя периферийные хранилища, чтобы повысить производительность веб-сайта и общее удобство использования ваших ресурсов. Храните, изменяйте и запрашивайте данные формата «ключ – значение» во всей нашей глобально распределенной сети, быстро и безопасно.
KV реплици�рует данные автоматически, чтобы не создавать единую точку отказа. Разработчики приложений могут быть уверены в том, что KV восстановится в случае сбоя с нулевым временем простоя.
Повысьте продуктивность разработчиков, позволив им создавать новые функции, а не заниматься масштабированием хранилищ ключей и значений.
Workers-KV автоматически реплицирует данные во все центры Cloudflare по всему миру, давая возможность масштабироваться практически без усилий.
Откажитесь от статичных веб-сайтов и персонализируйте их содержимое. Адаптируйте страницы для тех, кто возвращается повторно. Обращайтесь к конкретным группам посетителей или сохраняйте пользовательские настройки.
Быстро меняйте кэшированный и некэшированный контент, внедряя персонализированные блоки из Workers KV с низкой задержкой.
Сохраняйте токены сеансов или другую пользовательскую информацию, чтобы быстро обеспечить доступ нужного пользователя к нужному контенту. Переместите уровень аутентификации из приложений в сеть. Уменьшите угрозу уязвимостей аутентификации на уровне приложений, одновременно повышая производительность.
Не допускайте в свои системы мошенников, спамеров, троллей и других злоумышленников, сохраняя их IP-адреса, идентификаторы или другие важные данные в Cloudflare Workers KV. Легко вносите записи и изменения в большие списки блокировки, чтобы не позволять злоумышленникам проникать в защищенные приложения и публиковать там записи, регистрироваться или выполнять другие нежелательные действия.