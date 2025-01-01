Используйте данные, хранящиеся на периферии Бессерверное хранилище ключей и значений для приложений в Cloudflare

Расширьте функциональность своих приложений с помощью нашего бессерверного хранилища ключей и значений. Workers KV обеспечивает безопасное хранение с низкой задержкой на базе 335 местоположений по всему миру. Автоматическое масштабирование поддерживает приложения, которые обслуживают десятки или миллионы пользователей.

В конечном итог�е, последовательный по своему дизайну, KV кэширует данные по всему миру и идеально подходит для справочных данных или ресурсов, которые не меняются часто.