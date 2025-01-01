Используйте данные, хранящиеся на периферии

Бессерверное хранилище ключей и значений для приложений в Cloudflare
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Расширьте функциональность своих приложений с помощью нашего бессерверного хранилища ключей и значений. Workers KV обеспечивает безопасное хранение с низкой задержкой на базе 335 местоположений по всему миру. Автоматическое масштабирование поддерживает приложения, которые обслуживают десятки или миллионы пользователей.

В конечном итоге, последовательный по своему дизайну, KV кэширует данные по всему миру и идеально подходит для справочных данных или ресурсов, которые не меняются часто.

Уже клиент? Активизируйте сегодня

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Улучшайте время ответа где угодно

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Перенесите свои приложения ближе к пользователю, используя периферийные хранилища, чтобы повысить производительность веб-сайта и общее удобство использования ваших ресурсов. Храните, изменяйте и запрашивайте данные формата «ключ – значение» во всей нашей глобально распределенной сети, быстро и безопасно.

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Надежность по умолчанию

KV реплицирует данные автоматически, чтобы не создавать единую точку отказа. Разработчики приложений могут быть уверены в том, что KV восстановится в случае сбоя с нулевым временем простоя.

Повысьте производительность разработчиков

Повысьте продуктивность разработчиков, позволив им создавать новые функции, а не заниматься масштабированием хранилищ ключей и значений.

Workers-KV автоматически реплицирует данные во все центры Cloudflare по всему миру, давая возможность масштабироваться практически без усилий.

Таргетирование контента

Customize Application Behavior

Откажитесь от статичных веб-сайтов и персонализируйте их содержимое. Адаптируйте страницы для тех, кто возвращается повторно. Обращайтесь к конкретным группам посетителей или сохраняйте пользовательские настройки.

Быстро меняйте кэшированный и некэшированный контент, внедряя персонализированные блоки из Workers KV с низкой задержкой.

Customize Application Behavior

Принудительно использовать пользовательскую авторизацию и аутентификацию

Enforce Custom Authorization and Authentication

Сохраняйте токены сеансов или другую пользовательскую информацию, чтобы быстро обеспечить доступ нужного пользователя к нужному контенту. Переместите уровень аутентификации из приложений в сеть. Уменьшите угрозу уязвимостей аутентификации на уровне приложений, одновременно повышая производительность.

Enforce Custom Authorization and Authentication

Злоумышленников нужно помнить

Remember Specific Bad Actors

Не допускайте в свои системы мошенников, спамеров, троллей и других злоумышленников, сохраняя их IP-адреса, идентификаторы или другие важные данные в Cloudflare Workers KV. Легко вносите записи и изменения в большие списки блокировки, чтобы не позволять злоумышленникам проникать в защищенные приложения и публиковать там записи, регистрироваться или выполнять другие нежелательные действия.

Remember Specific Bad Actors

Ключевые функции

Сократите задержку благодаря тому, что значения хранятся и читаются в глобальной сети Cloudflare.
Храните ресурсы размером до 25 МБ.
Интегрируйте сторонние приложения.
Настраивайте собственные TTL, чтобы не сталкиваться с загрузкой старых значений.
Чтение и запись из Cloudflare Workers
API для записи в Workers KV из сторонних приложений
Использует надежную инфраструктуру кэширования Cloudflare
Интегрируется с Workers Preview

Посмотрите, что создают другие компании с помощью Workers KV

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