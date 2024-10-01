為什麼 DNSSEC 很重要？

自 DNS 開始以來，DNS 快取記憶體中毒和答案偽造就成為了全球 DNS 基礎架構中已知的漏洞，例如眾所周知的

Kaminsky 攻擊。當攻擊者欺騙 DNS 名稱伺服器儲存不正確的記錄時，就會發生快取記憶體中毒。名稱伺服器將傳回虛假的 DNS 記錄給提出詢�問的所有人，直到快取項目過期。

這使得攻擊者能夠劫持您網站的流量。當您的訪客在 Web 瀏覽器中鍵入您的網域名稱時，他們不會被引導到您的網站，而是會被路由到其他人的伺服器，甚至不知道這其中出了問題。攻擊者可以使用 DNS 劫持進行網路釣魚計劃、提供未經請求的廣告、監視 Web 流量，並封鎖對特定網域的存取。

如果您關心您網站的完整性和聲譽，就應該關心 DNSSEC。