DNSSEC 如何運作

網域名稱系統 (DNS) 就如同網際網路的電話簿：這告訴電腦向哪裡發送資訊，以及從哪裡檢索資訊。可惜的是，這也接受網際網路提供的任何位址，而不會進行任何詢問。

電子郵件伺服器使用 DNS 路由郵件，這意味著它們容易受到 DNS 基礎結構的安全性問題影響。2014 年 9 月，CMU 的研究人員發現，本應透過 Yahoo!、Hotmail 和 Gmail 伺服器發送的電子郵件變成透過流氓郵件伺服器發送。攻擊者利用了網域名稱系統（DNS）中一個已存在數十年之久的漏洞，即接受應答前不會檢查憑據。

這個問題的解決方案是一種名為 DNSSEC 的通訊協定。這種通訊協定透過提供身份驗證，在 DNS 之上又增加了一��層信任。在某個 DNS 解析程式查找 blog.cloudflare.com 時，.com 名稱伺服器會幫助解析程式驗證針對 cloudflare 傳回的記錄，而 cloudflare 會幫助驗證針對 blog 傳回的記錄。根 DNS 名稱伺服器幫助驗證 .com，而根伺服器發佈的資訊將透過一個徹底的安全程序（包括根簽署儀式）進行審核。