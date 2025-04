Link zum Artikel kopieren

Was ist Cloudflare?

Cloudflares Mission ist es, ein besseres Internet zu schaffen.

Cloudflare ist eines der größten Netzwerke der Welt. Heute profitieren Unternehmen, Non-Profit-Organisationen, Blogger und jeder mit Internet-Auftritt von schnelleren und sichereren Websites und Apps dank Cloudflare.

Millionen Internetwebsites sind auf Cloudflare gehostet, und unser Netzwerk wächst jeden Tag um weitere Zehntausende. Cloudflare steuert die Internetanfragen von Millionen von Websites und verarbeitet im Durchschnitt 71 Millionen HTTP-Anfragen pro Sekunde.

Ressource Kontrolle zurückgewinnen – mit der Connectivity Cloud Mehr dazu E-Book Everywhere Security für jede Phase des Lebenszyklus von Angriffen E-Book lesen

So funktioniert es:

In den Anfängen des Internets ging das Laden einer Website so: Ihre Anfrage ging von Ihrem Computer an einen Server, der dann die von Ihnen angeforderte Webseite ausgab.

Registrieren Sicherheit & Speed mit jedem Cloudflare-Tarif Kostenlos starten

Wenn zu viele Anfragen auf einmal eintrafen, konnte dies zur Überlastung und Absturz des Servers führen. Folglich war der Server unerreichbar, Internet-Nutzer konnten nicht mehr auf die am Server gehosteten Ressourcen zugreifen.

Für Website-Besitzer war es daher schwierig, Inhalte schnell, sicher und zuverlässig bereitzustellen. Cloudflare wurde gegründet, um diese Schwierigkeiten zu beseitigen und den Nutzern die Mittel bereitzustellen, mit denen sie ihre Websites, Apps und Blogs sicher und performant machen können. Dies geschieht durch den Einsatz eines leistungsstarken Edge-Netzwerks, das Inhalte und andere Dienste so nah wie möglich bei Ihnen bereitstellt, damit Sie die Informationen so schnell wie möglich erhalten.

Einstein hat schon vor geraumer Zeit erkannt, dass die Lichtgeschwindigkeit eine harte Obergrenze dafür ist, wie schnell man kommunizieren kann; irgendwann kommt der Punkt, an dem die einzige wirksame Maßnahme ist, Inhalt und Datenverarbeitung näher aneinander zu bringen! Deshalb haben wir Rechenzentren in mehr als 335 Städten auf der ganzen Welt: damit Sie schnell das finden, wonach Sie suchen!

Cloudflare bietet auch Sicherheit, indem es Internetwebsites vor bösartigen Aktivitäten wie DDoS-Angriffen, böswilligen Bots und anderen schädlichen Eindringlingen schützt.

Und ermöglicht es Website-Besitzern, auf einfache Weise Anwendungen in ihre Websites einzufügen, ohne dass sie Entwickler sein müssen.

Als Entwickler können Sie Javascript-Code auf unserem leistungsstarken Edge-Netzwerk ausführen, sodass Sie so nah wie möglich an den Benutzer herankommen. Dies eliminiert Verzögerungen und verbessert das Erlebnis für Benutzer wie Sie!

Wir bieten Sicherheit und Performance für Millionen Internetwebsites und bieten großartige Funktionen wie SSL und Content-Distribution für jede Website in unserem Netzwerk.

Unsere Dienste laufen unauffällig im Hintergrund und halten viele der Websites und Dienste, auf die Sie angewiesen sind, am Laufen.

Ihr Internet-Provider und jeder andere, der im Internet mitlauscht, kann jede Website, die Sie besuchen, und jede App, die Sie verwenden, sehen — selbst wenn deren Inhalte verschlüsselt sind. Cloudflare bietet einen kostenlosen DNS-Dienst namens 1.1.1.1, den Sie auf jedem Gerät nutzen können. Der Cloudflare-Dienst 1.1.1.1 schützt Ihre Daten davor, dass sie analysiert oder für das Targeting mit Werbung verwendet werden.

Unsere Mission steht über allem. Deshalb schützen wir Organisationen, die sich für Kunst, Menschenrechte, Zivilgesellschaft oder Demokratie einsetzen, mit Projekt Galileo und bieten ihnen kostenlos das höchste Schutzniveau von Cloudflare.

Das Wahlrecht ist elementar für eine lebendige Demokratie. Deshalb schützen wir mit Projekt Athenian auch offizielle Wahl-Websites vor Hacking und Betrug - vollkommen kostenlos.

Möchten Sie Ihre Website, Webanwendung oder API verbessern?

Jetzt Cloudflare einrichten

Abonnieren Sie den Cloudflare-Blog, um über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden zu bleiben.