Copia link dell'articolo

Quindi cos'è Cloudflare?

La core mission di Cloudflare è aiutare a costruire un’Internet migliore.

Cloudflare è una delle reti più grandi al mondo. Oggi, aziende, organizzazioni non profit, blogger e chiunque abbia una presenza su Internet possono vantare app e siti Web più veloci e sicuri grazie a Cloudflare.

Milioni di proprietà Internet sono su Cloudflare e la nostra rete cresce di decine di migliaia di proprietà ogni giorno. Cloudflare guida le richieste Internet per milioni di siti Web e gestisce in media 71 milione di richieste HTTP al secondo.

Resource Regain control with the Connectivity Cloud Learn more ebook Everywhere security for every phase of the attack lifecycle Read the ebook

Ecco come funziona:

Agli albori di Internet, quando volevi caricare un sito Web, la tua richiesta andava dal tuo computer a un server, che poi restituiva la pagina Web che avevi richiesto.

Sign Up Security & speed with any Cloudflare plan Start for free

Se arrivavano troppe richieste contemporaneamente, quel server poteva essere sovraccaricato e bloccarsi, non rispondendo a chi provava ad accedere alle risorse che ospitava.

Ciò rendeva difficile per i proprietari di proprietà Internet fornire contenuti veloci, sicuri e affidabili. Cloudflare è stato creato per alleviare queste difficoltà e fornire agli utenti le risorse per rendere i loro siti, app e blog sicuri e performanti. Ciò avviene tramite l'uso di una potente rete perimetrale che fornisce contenuti e servizi il più vicino possibile all'utente in modo da ottenere rapidamente le informazioni richieste.

Einstein aveva capito qualche tempo fa che la velocità della luce è un limite vero su quanto velocemente si può comunicare; arriva un punto in cui l'unica cosa che si può fare è spostare più vicino il contenuto e l'elaborazione! Ecco perché abbiamo sistemato i nostri datacenter in più di 335 città in tutto il mondo: per darti la possibilità di trovare quello che cerchi il più rapidamente possibile!

Cloudflare also provides security by protecting Internet properties from malicious activity like DDoS attacks, malicious bots, and other nefarious intrusions.

Consente inoltre ai proprietari di siti Web di inserire facilmente applicazioni nei loro siti senza che siano necessarie competenze da sviluppatore.

Se invece sei uno sviluppatore, ti consentiamo di eseguire codice Javascript sulla nostra potente rete perimetrale, in modo che tu possa avvicinarti il più possibile agli utenti, eliminando ritardi e migliorando l'esperienza utente.

Forniamo sicurezza e prestazioni per milioni di proprietà Internet e offriamo grandi funzionalità come SSL e distribuzione di contenuti a ogni sito Web sulla nostra rete.

I nostri servizi vengono eseguiti in background in modalità silente, mantenendo attivi e funzionanti molti dei siti Web e dei servizi da cui dipendi.

Il tuo provider Internet e chiunque altro in ascolto su Internet può vedere ogni sito che visiti e ogni app che utilizzi, anche se il loro contenuto è crittografato. Cloudflare offre un servizio DNS gratuito denominato 1.1.1.1 che può essere utilizzato su qualsiasi dispositivo. Il servizio 1.1.1.1 di Cloudflare protegge i tuoi dati evitando che vengano analizzati o utilizzati per il targeting con annunci e inserzioni.

Soprattutto, ci basiamo sulle missioni. Ecco perché proteggiamo le organizzazioni che lavorano nel settore delle belle arti, diritti umani, società civile o democrazia con Progetto Galileo, offrendo loro il livello massimo di protezione di Cloudflare gratuitamente.

Il diritto di voto è alla base della democrazia, motivo per cui proteggiamo i siti Web ufficiali delle elezioni da eventuali hacker e frodi con Progetto Athenian, anche in questo caso, completamente gratuito.

Desideri migliorare il tuo sito, la tua applicazione Web o l'API?

Scegli Cloudflare

Registrati sul blog Cloudflare e scopri su cosa stiamo lavorando.