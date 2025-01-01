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那么，Cloudflare 是什么呢？

Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网。

Cloudflare 是世界最大的网络之一。今天，企业、非营利组织、博客作者和任何有互联网存在的人都因为 Cloudflare 而拥有更快、更安全的网站和应用。

Cloudflare 网络上有数百万个互联网资产，而且正以每日数万的速度增长。Cloudflare 为数百万网站处理互联网请求，平均每秒处理 7100 万个 HTTP 请求。

资源 通过 Connectivity Cloud 重获控制权 了解更多 电子书 针对攻击生命周期每一个阶段的 Everywhere Security 阅读电子书

工作方式如下：

在互联网的早期，当您要加载一个网站时，您的请求会从您的计算机发送到一个服务器，后者将返回您请求的页面。

注册 任何 Cloudflare 计划均可提供安全性和速度 免费开始使用

如果同时收到太多请求，服务器有可能不堪重负并崩溃，不再回应任何试图访问其所负载资源的请求。

这导致互联网资产所有者难以提供快速、安全和可靠的内容。Cloudflare 的创立就是为了缓解这些困难，并提供资源来帮助用户使其网站、应用和博客变得安全高效。这是通过一个强大的边缘网络来实现的，这个网络在尽可能接近您的位置提供内容和其他服务，从而使您能尽快获得信息。

要知道，爱因斯坦早就发现光速就是通讯的硬性速度上限；到达某个点时，您唯一能做的事情就是将内容和计算移到更近的地方。因此，我们在世界各地建立了 335 多个数据中心，从而快速地向您提供所需的信息！

Cloudflare 也提供安全，保护互联网资产免受恶意活动的影响，例如 DDoS 攻击、恶意机器人和其他非法入侵。

我们还允许网站所有者无需成为开发者即可将应用置入其网站中。

如果您是开发者，我们允许您在我们强大的边缘网络上运行 JavaScript 代码，从而尽可能接近用户。这样做消除了延迟，并为像您这样的用户改善体验！

我们为数百万个互联网资产提供安全和性能，并为我们网络上的每一个网站提供强大的功能，例如 SSL 和内容分发。

我们的服务在后台静默运行，使您所依赖的众多网站和服务持续运行。

您的互联网提供商以及监听网络的人能看到您访问的每一个网站和您使用的每一个应用——即使它们的内容已加密也是如此。Cloudflare 提供名为 1.1.1.1 的免费 DNS 服务，供您在任何设备上使用。Cloudflare 的 1.1.1.1 保护您的数据，以防被分析并用于提供针对您的广告。

最重要的是，我们以使命为导向。因此，我们保护代表艺术、人权、公民社会或民主开展工作的组织，通过 Project Galileo 免费提供最高级别的保护。

投票权对民主至关重要，因此我们也通过同样免费的 Project Athenian 保护官方选举网站以防黑客攻击和欺诈。

您是否要改善网站、Web 应用或 API？

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