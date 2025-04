Skopiuj link do artykułu

Czym więc jest Cloudflare?

Misją firmy Cloudflare jest budowanie lepszego Internetu.

Cloudflare to jedna z największych sieci na świecie. Obecnie firmy, organizacje non-profit, blogerzy i wszystkie osoby zarządzające jakimikolwiek zasobami internetowymi mogą dzięki Cloudflare szczycić się szybszymi i bezpieczniejszymi witrynami i aplikacjami.

Miliony zasobów internetowych korzystają z infrastruktury Cloudflare, a nasza sieć rozrasta się o dziesiątki tysięcy każdego dnia. Cloudflare obsługuje żądania internetowe dla milionów witryn i obsługuje średnio 71 milionów żądań HTTP na sekundę.

Oto, jak to działa:

W początkach Internetu przy próbie wczytania witryny żądanie przechodziło z Twojego komputera do serwera, który następnie zwracał żądaną stronę internetową.

Jeśli jednocześnie napływało zbyt wiele żądań, serwer mógł zostać przeciążony i ulec awarii, przestając odpowiadać na próby uzyskania dostępu do hostowanych zasobów.

Utrudniało to właścicielom zasobów internetowych dostarczanie treści w sposób szybki, bezpieczny i niezawodny. Firma Cloudflare powstała, aby rozwiązać te problemy i dać użytkownikom możliwość zapewniania bezpieczeństwa i wydajności witryn, aplikacji i blogów. Osiągamy to dzięki wykorzystaniu potężnej sieci brzegowej, która udostępnia treści i inne usługi jak najbliżej użytkownika, pozwalając jak najszybciej uzyskać informacje.

Jak wiemy, Einstein już jakiś czas temu doszedł do wniosku, że prędkość światła jest górną granicą szybkości, z jaką możemy się komunikować. Jesteśmy teraz w punkcie, gdy jedyne, co jeszcze można zrobić, to przenieść zawartość i obliczenia bliżej. Dlatego umieszczamy centra danych w ponad 335 miastach na całym świecie, aby szybko zapewnić użytkownikom dostęp do szukanych treści!

Cloudflare zapewnia również bezpieczeństwo, chroniąc zasoby internetowe przed złośliwą aktywnością, taką jak ataki DDoS, złośliwe boty i inne naruszenia bezpieczeństwa.

Ponadto pozwala właścicielom witryn na łatwe wstawianie aplikacji do witryn bez konieczności bycia programistą.

Jeśli jesteś programistą, umożliwiamy Ci uruchamianie kodu Javascript w naszej potężnej sieci brzegowej, dzięki czemu może on działać jak najbliżej użytkownika. To eliminuje opóźnienia i poprawia doświadczenia użytkowników!

Zapewniamy bezpieczeństwo i wydajność milionom zasobów internetowych oraz oferujemy różnorodne funkcje, takie jak SSL i dystrybucja treści, wszystkim witrynom w naszej sieci.

Nasze usługi działają dyskretnie w tle, dzięki czemu wiele witryn i usług, które są dla Ciebie ważne, może działać.

Twój dostawca Internetu i inne osoby śledzące aktywność w Internecie mogą widzieć każdą witrynę, którą odwiedzasz, i każdą aplikację , której używasz, nawet jeśli ich treść jest zaszyfrowana. Cloudflare oferuje bezpłatną usługę DNS 1.1.1.1, z której możesz korzystać na dowolnym urządzeniu. Usługa 1.1.1.1 firmy Cloudflare chroni Twoje dane przed analizą i wykorzystaniem do kierowania reklam.

Przede wszystkim kierujemy się misją. Dlatego w ramach projektu Galileo chronimy organizacje działające na rzecz sztuki, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego i demokracji, zapewniając im bezpłatnie najwyższy poziom ochrony oferowany przez Cloudflare.

Prawo do głosowania ma kluczowe znaczenie dla demokracji, dlatego w ramach projektu Athenian bezpłatnie chronimy oficjalne witryny wyborcze przed włamaniami i oszustwami.

