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Итак, что такое Cloudflare?

Миссия Cloudflare — способствовать развитию и совершенствованию Интернета.

Cloudflare — одна из крупнейших в мире сетей. Сегодня предприятия, некоммерческие организации, блогеры и все, кто присутствует в Интернете, могут похвастаться более быстрыми и безопасными веб-сайтами и приложениями благодаря Cloudflare.

Миллионы интернет-ресурсов подключены к Cloudflare, и наша сеть растет на десятки тысяч каждый день. Cloudflare поддерживает интернет-запросы для миллионов веб-сайтов и обслуживает в среднем 71 млн HTTP-запросов в секунду.

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Вот как это работает:

На заре существования Интернета, когда вы хотели загрузить веб-сайт, ваш запрос направлялся с вашего компьютера на сервер, который затем возвращал запрошенную вами веб-страницу.

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Если бы одновременно поступило слишком много запросов, этот сервер мог бы быть перегружен и выйти из строя, переставая отвечать на запросы тех, кто пытается получить доступ к размещенным на нем ресурсам.

Это затрудняло владельцам интернет-ресурсов предоставление быстрого, безопасного и надежного контента. Cloudflare была создана, чтобы облегчить эти трудности и предоставить пользователям ресурсы для обеспечения безопасности и производительности своих сайтов, приложений и блогов. Это достигается за счет использования мощной периферийной сети, которая предоставляет контент и другие услуги как можно ближе к вам, поэтому вы получаете информацию с максимальной скоростью.

Еще Эйнштейн в свое время понял, что скорость света является жестким верхним пределом того, насколько быстро вы можете общаться; наступает момент, когда единственное, что вы можете сделать, — это приблизить контент и вычисления! Именно поэтому мы размещаем центры обработки данных в более чем 335 городах по всему миру: чтобы вы могли быстро получить то, что ищете!

Cloudflare также обеспечивает безопасность, защищая интернет-ресурсы от вредоносных действий, таких как DDoS-атаки, вредоносные боты и другие вторжения со злым умыслом.

И позволяет владельцам веб-сайтов легко интегрировать приложения в свои веб-сайты, при этом необязательно быть разработчиком.

Если вы разработчик, мы разрешаем вам запускать код Javascript в нашей мощной периферийной сети, чтобы вы могли присутствовать как можно ближе к пользователю. Это устраняет задержки и повышает удобство для таких пользователей, как вы!

Мы обеспечиваем безопасность и производительность для миллионов интернет-ресурсов и предлагаем отличные функциональные возможности, такие как SSL и распространение контента, для каждого веб-сайта в нашей сети.

Наши сервисы работают в фоновом режиме, обеспечивая бесперебойную работу многих веб-сайтов и сервисов, от которых вы зависите.

Вашему интернет-провайдеру, да и кому угодно, кто отслеживает трафик в Интернете, видны все посещаемые вами сайты и все используемые приложения, даже если их содержимое зашифровано. Cloudflare предлагает бесплатный сервис DNS под названием 1.1.1.1, который вы можете использовать на любом устройстве. Cloudflare 1.1.1.1 защищает ваши данные от анализа или использования для таргетированной рекламы.

Прежде всего, мы руководствуемся миссией. Вот почему мы защищаем организации, работающие в интересах искусства, прав человека, гражданского общества или демократии, в рамках проекта Галилей, бесплатно предоставляя им высочайший уровень защиты Cloudflare.

Право голоса имеет жизненно важное значение для демократии, поэтому мы защищаем официальные веб-сайты, посвященные выборам, от взлома и мошенничества с помощью Project Athenian (Проект «Афины», также бесплатно.

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