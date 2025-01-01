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那麼，Cloudflare 是什麼呢？

Cloudflare 的要務就是協助打造更安全的網際網路環境。

Cloudflare 是互聯網上運行的最大網路之一。今天，企業、非營利組織、博客作者和任何有互聯網存在的人都因為 Cloudflare 而擁有更快、更安全的網站和應用。

現在，Cloudflare 的網路上有數百萬個網際網路內容，並以每天數萬個的速度不斷增長。Cloudflare 為數百萬網站處理網際網請求，平均每秒處理 7100 萬個 HTTP 請求。

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其工作原理如下：

在互聯網的早期，當您要載入一個網站時，您的請求會從您的電腦發送到一個伺服器，後者將返回您請求的頁面。

註冊 透過任何 Cloudflare 方案獲取安全性和速度 免費開始使用

如果同時收到太多請求，伺服器有可能不堪重負並崩潰，不再回應任何試圖訪問其所負載資源的請求。

這導致互聯網資產所有者難以提供快速、安全和可靠的內容。Cloudflare 的創立就是為了緩解這些困難，並提供資源來幫助用戶使其網站、應用和博客變得安全高效。這是通過一個強大的邊緣網路來實現的，這個網路在盡可能接近您的位置提供內容和其他服務，從而使您能儘快獲得資訊。

要知道，愛因斯坦早就發現光速就是通訊的硬性速度上限；到達某個點時，您唯一能做的事情就是將內容和計算移到更近的地方。因此，我們在世界各地建立了 335 多個資料中心，從而快速地向您提供所需的資訊！

Cloudflare 也提供安全，保護網際網路內容免受惡意活動的影響，例如 DDoS 攻擊、惡意機器人和其他非法入侵。

我們還允許網站所有者無需成為開發者即可將應用程式置入其網站中。

如果您是開發者，我們允許您在我們強大的邊緣網路上運行 JavaScript 代碼，從而盡可能接近用戶。這樣做消除了延遲，並為像您這樣的用戶改善體驗！

我們為數百萬個網際網路內容提供安全性和效能，並為我們網路上的每一個網站提供強大的功能，例如 SSL 和內容分發。

我們的服務在後臺靜默運行，使您所依賴的眾多網站和服務持續運行。

您的互聯網提供商以及監聽網路的人能看到您訪問的每一個網站和您使用的每一個應用——即使它們的內容已加密也是如此。Cloudflare 提供名為 1.1.1.1 的免費 DNS 服務，供您在任何設備上使用。Cloudflare 的 1.1.1.1 保護您的資料，以防被分析並用於提供針對您的廣告。

最重要的是，我們以使命為導向。因此，我們保護代表藝術、人權、公民社會或民主開展工作的組織，透過 Galileo 專案免費提供最高級別的保護。

投票權對民主至關重要，因此我們也通過同樣免費的雅典項目（Project Athenian）保護官方選舉網站以防駭客攻擊和欺詐。

您是否要改善網站、web 應用程式或 API？

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