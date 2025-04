Copier le lien de l'article

Qu'est ce que Cloudflare ?

Cloudflare s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur.

Le réseau Cloudflare est l'un des plus étendus au monde. Aujourd'hui, des entreprises, des associations à but non lucratif, des blogueurs et d'autres utilisateurs disposant d'une présence sur Internet se targuent de disposer d'applications et de sites web plus rapides et plus sûrs grâce à Cloudflare.

Des millions de propriétés Internet utilisent Cloudflare et des dizaines de milliers d'utilisateurs rejoignent notre réseau chaque jour. Cloudflare répond aux besoins Internet de millions de sites web et traite en moyenne 71 millions de requêtes HTTP par seconde.

Ressource Reprenez le contrôle grâce au cloud de connectivité En savoir plus e-book La solution Everywhere Security vous protège à chaque phase du cycle de vie d'une attaque Lire l'e-book

Découvrez son fonctionnement :

Au début d'Internet, lorsque vous souhaitiez charger un site web, votre requête passait de votre ordinateur à un serveur, qui renvoyait ensuite la page web demandée.

S’enregistrer Sécurité et rapidité dans toutes les offres Cloudflare Essayer l'offre gratuite

Lorsqu'un trop grand nombre de requêtes arrivaient en même temps, le serveur pouvait se retrouver submergé et connaître une défaillance. Il ne répondait alors plus aux utilisateurs qui tentaient d'accéder aux ressources qu'il hébergeait.

Les détenteurs de propriétés Internet avaient donc du mal à proposer du contenu rapide, sécurisé et fiable. Le réseau Cloudflare a été conçu pour répondre à ces difficultés et doter les utilisateurs des ressources nécessaires pour rendre leurs sites, leurs applications et leurs blogs sûrs et performants. Grâce à un réseau périphérique puissant, les créateurs de sites pouvaient désormais proposer du contenu et d'autres services au plus près de l'utilisateur afin de vous permettre de disposer des informations le plus rapidement possible.

Einstein a compris depuis longtemps que la vitesse de la lumière est l'extrême limite possible en termes de rapidité de la communication. Il arrive un moment où l'unique solution restante consiste à rapprocher le contenu et à faire en sorte que les calculs s'effectuent au plus près de l'utilisateur. C'est pourquoi nous avons installé des datacenters dans plus de 335 villes à travers le monde : afin de vous donner rapidement ce que vous recherchez !

Cloudflare garantit également la sécurité en protégeant les propriétés Internet contre les activités malveillantes, comme les attaques DDoS, les bots malveillants et les autres intrusions funestes.

Les solutions Cloudflare permettent également aux propriétaires de sites web d'intégrer facilement des applications à leurs sites sans avoir besoin d'être eux-mêmes des développeurs.

Si vous êtes un développeur, vous avez la possibilité d'exécuter du code Javascript sur notre puissant réseau périphérique afin de vous permettre de vous rapprocher autant que possible de l'utilisateur. Cette manière de procéder permet d'éliminer les retards et d'améliorer l'expérience des utilisateurs tels que vous !

Nous assurons la sécurité et les performances de millions de propriétés Internet et proposons de formidables fonctionnalités, comme le SSL et la distribution de contenu, à chaque site web sur notre réseau.

Nos services s'exécutent en mode silencieux en arrière-plan, afin d'assurer le fonctionnement de la plupart des sites web et des services sur lesquels reposent vos activités.

Votre fournisseur d'accès à Internet peut voir tous les sites et les applications que vous utilisez, mais c'est également vrai n'importe quel curieux qui joue les espions sur Internet, quand bien même les contenus sont chiffrés. Cloudflare propose un service DNS gratuit nommé 1.1.1.1 que vous pouvez utiliser sur n'importe quel appareil. Le résolveur 1.1.1.1 de Cloudflare empêche vos données d'être analysées ou utilisées pour vous cibler avec des publicités.

Avant toute chose, c'est notre mission qui nous motive. C'est pourquoi nous protégeons les entreprises et les organisations qui œuvrent en faveur des arts, des droits humains, de la société civile ou de la démocratie en leur proposant gratuitement le plus haut niveau de protection Cloudflare par l'entremise du projet Galileo.

Le droit de vote est essentiel à la démocratie. Nous avons donc à cœur de protéger les sites électoraux officiels contre le piratage et la fraude dans le cadre du projet Athenian. Là encore, nous rendons ce service gratuitement.

Vous souhaitez accélérer votre site web, votre application ou votre API ?

Commencer à utiliser Cloudflare

Abonnez-vous au blog de Cloudflare pour connaître notre actualité.