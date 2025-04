Copiar o link do artigo

Então, o que é a Cloudflare?

A Cloudflare assumiu a missão de construir uma internet melhor.

A Cloudflare opera uma das maiores e mais rápidas redes do mundo. Hoje, diversas empresas, organizações sem fins lucrativos, blogueiros e qualquer pessoa com presença na internet podem se orgulhar de possuir sites e aplicativos mais rápidos e mais seguros graças à Cloudflare.

Milhões de ativos da internet estão na Cloudflare, e nossa rede acrescenta dezenas de milhares todo dia. A Cloudflare alimenta solicitações na internet para milhões de sites e atende 71 milhões de solicitações HTTP por segundo, em média.

Veja como isso funciona:

Nos primórdios da internet, quando você queria carregar um site, sua solicitação precisava ir do seu computador para um servidor, que, por sua vez, retornava a página web solicitada.

Quando muitas solicitações chegavam ao mesmo tempo, o servidor ficava sobrecarregado e era derrubado, parando de responder a qualquer pessoa que tentasse acessar os recursos que hospedava.

Isso dificultava para os proprietários de ativos da internet a tarefa de fornecer um conteúdo rápido, seguro e confiável. A Cloudflare foi criada para superar essas dificuldades e capacitar os usuários com recursos desenvolvidos para tornar seus sites, aplicativos e blogs seguros e eficientes. Isso é feito por meio do uso de uma poderosa rede de borda que distribui conteúdo e outros serviços o mais perto possível de onde você estiver, para que você obtenha as informações o mais rápido possível.

Veja que há muito tempo Einstein entendeu que a velocidade da luz era um limite máximo difícil de ser superado no que diz respeito à rapidez com que podemos nos comunicar; existe um ponto além do qual a única solução é aproximar mais o conteúdo da computação. Por isso instalamos data centers em mais de 335 cidades ao redor do mundo: para podermos oferecer o que você procura mais rapidamente.

A Cloudflare também oferece segurança protegendo os ativos da internet contra atividades maliciosas, como ataques DDoS, bots maliciosos e outras intrusões perniciosas.

Suas soluções permitem que os proprietários de sites insiram aplicativos em seus sites com facilidade, sem necessidade de desenvolvedores.

Se você é desenvolvedor, permitimos que execute o código JavaScript em nossa poderosa rede de borda para se aproximar o máximo possível do usuário. Isso elimina atrasos e aprimora a experiência de usuários como você.

Proporcionamos segurança e desempenho para milhões de ativos da internet e oferecemos excelentes funcionalidades como SSL e distribuição de conteúdo para todos os sites da nossa rede.

Nossos serviços são executados silenciosamente em segundo plano e mantêm muitos dos sites e serviços dos quais sua empresa depende para ficar no ar.

Seu provedor de internet e qualquer um que esteja espionando na internet podem ver todos os sites que você visita e todos os aplicativos que você usa, mesmo que o conteúdo esteja criptografado. A Cloudflare oferece um serviço de DNS gratuito chamado 1.1.1.1 que você pode usar em qualquer dispositivo. O 1.1.1.1 da Cloudflare impede que seus dados sejam analisados ou utilizados para lhe direcionar anúncios.

Acima de tudo, somos motivados por nossa missão. Por isso protegemos as organizações que trabalham em prol das artes, dos direitos humanos, da sociedade civil ou da democracia com o Projeto Galileu, oferecendo-lhes o mais alto nível de proteção da Cloudflare gratuitamente.

O direito de voto é vital para a democracia e por isso também protegemos os sites oficiais de eleições contra hackers e fraudes por meio do Projeto Athenian, também gratuitamente.

