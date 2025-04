O que é HTTP?

Vamos especificar cada um deles:

Os códigos de status HTTP são códigos de três dígitos usados mais frequentemente para indicar se uma solicitação HTTP foi concluída com sucesso. Os códigos de status são divididos nos cinco blocos a seguir:

1xx Informativo

2xx Sucesso

3xx Redirecionamento

4xx Erro no cliente

5xx Erro no servidor

O "xx" se refere a números diferentes entre 00 e 99.

Os códigos de status que começam com o número "2" indicam que a solicitação foi concluída com sucesso. Por exemplo, depois que um cliente solicita uma página web, as respostas mais comumente vistas têm um código de status de "200 OK", indicando que a solicitação foi devidamente concluída.

Se a resposta começar com um "4" ou um "5", isso significa que houve um erro e a página web não será exibida. Um código de status que começa com um "4" indica um erro do lado do cliente (é muito comum encontrar um código de status "404 NOT FOUND" quando se comete um erro de digitação de um URL). Um código de status que começa com "5" significa que algo deu errado no lado do servidor. Os códigos de status também podem começar com "1" ou "3", que indicam uma resposta informativa e um redirecionamento, respectivamente.

O que são cabeçalhos de resposta HTTP?

Assim como uma solicitação HTTP, uma resposta HTTP vem com cabeçalhos que transmitem informações importantes, como o idioma e o formato dos dados enviados no corpo da resposta.

Exemplo de cabeçalhos de resposta HTTP da guia de rede do Google Chrome:

O que há em um corpo de resposta HTTP?

As respostas HTTP bem sucedidas para as solicitações "GET" geralmente têm um corpo que contém as informações solicitadas. Na maioria das solicitações da web, trata-se de dados HTML que um navegador web traduzirá para uma página web.

Os ataques DDoS podem ser lançados via HTTP?

Lembre-se que o HTTP é um protocolo "stateless", o que significa que cada comando é executado independentemente de qualquer outro comando. Na especificação original, o HTTP solicita que cada um crie e feche uma conexão TCP . Em versões mais recentes do protocolo HTTP (HTTP 1.1 e superior), a conexão persistente permite que várias solicitações HTTP passem por uma conexão TCP persistente, melhorando o consumo de recursos. No contexto dos ataques DoS ou DDoS, solicitações HTTP em grandes quantidades podem ser usadas para montar um ataque em um dispositivo visado, e são consideradas parte dos ataques da camada de aplicação ou ataques de camada 7.