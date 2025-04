Qu’est-ce que le HTTP ?

Décomposons-les :

Les codes de statut HTTP sont des codes à 3 chiffres, le plus souvent utilisés pour indiquer si une requête HTTP a été exécutée avec succès. Les codes de statut sont répartis dans les 5 blocs suivants :

1xx Informational

2xx Succès

3xx Redirection

Erreur Client 4xx

5xx Server Error

Le xx fait référence à des nombres différents entre 00 et 99.

Les codes de statut commençant par le chiffre 2 indiquent un succès. Par exemple, après qu'un client a demandé une page web, les réponses les plus courantes ont un code de statut 200 OK, indiquant que la requête a été effectuée avec succès.

Un « 4 » ou un « 5 » au début d'une réponse signifie qu'une erreur s'est produite et que la page web demandée ne s'affichera pas. Un code d'état qui commence par un « 4 » indique une erreur côté client (il est très fréquent de rencontrer le code d'état « 404 NOT FOUND » en cas de faute de frappe dans une URL). Un code d'état débutant par « 5 » révèle une anomalie côté serveur. Les codes d'état peuvent également commencer par un « 1 » ou un « 3 », qui indiquent respectivement une réponse d'information et une redirection.

Que sont les champs d'en-tête de la réponse HTTP ?

Tout comme une requête HTTP, une réponse HTTP comporte des champs d'en-tête qui véhiculent des informations importantes telles que la langue et le format des données envoyées dans le corps de la réponse.

Exemple de champs d'en-tête de réponse HTTP à partir de l'onglet réseau de Google Chrome :

Que contient le corps d'une réponse HTTP ?

Les réponses HTTP réussies aux demandes GET présentent généralement un corps contenant les informations demandées. Dans la plupart des requêtes web, il s'agit de données HTML qu'un navigateur web traduit en page web.

Des attaques DDoS peuvent-elles être lancées via HTTP ?

Gardez à l'esprit que HTTP est un protocole « sans état », ce qui signifie que chaque commande s'exécute indépendamment de toute autre commande. Dans la spécification d'origine, les requêtes HTTP créaient et fermaient chacune une connexion TCP. Dans les versions plus récentes du protocole HTTP (HTTP 1.1 et version ultérieure), la connexion persistante permet à plusieurs requêtes HTTP d'être transmises sur une connexion TCP persistante, ce qui améliore la consommation des ressources. Dans le contexte d'attaques DoS ou DDoS, des requêtes HTTP en grandes quantités peuvent être utilisées pour monter une attaque sur un dispositif cible, et sont considérés comme faisant partie des attaques de la couche application ou attaques de la couche 7.