Was ist HTTP?

Schauen wir uns diese genauer an:

HTTP-Statuscodes sind dreistellige Codes, die am häufigsten dazu verwendet werden, anzuzeigen, ob eine HTTP-Anfrage erfolgreich abgeschlossen wurde. Statuscodes sind in die folgenden 5 Blöcke unterteilt:

1xx Information

2xx Erfolg

3xx Umleitung

4xx Client-Fehler

5xx Server-Fehler

Das „xx“ steht für verschiedene Zahlen zwischen 00 und 99.

Statuscodes, die mit der Nummer „2“ beginnen, zeigen einen Erfolg an. Nachdem ein Client beispielsweise eine Webseite angefordert hat, haben die am häufigsten angezeigten Antworten den Statuscode „200 OK“, was darauf hinweist, dass die Anfrage ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.

Wenn die Antwort mit einer „4“ oder einer „5“ beginnt, bedeutet es, dass ein Fehler aufgetreten ist und die Webseite nicht angezeigt wird. Ein Statuscode, der mit einer „4“ beginnt, weist auf einen Fehler auf der Seite des Clients hin (bei einem Tippfehler in einer URL tritt häufig der Statuscode „404 NOT FOUND“ auf). Beginnt der Statuscode mit einer „5“, bedeutet es, dass auf der Serverseite ein Fehler aufgetreten ist. Statuscodes können auch mit einer „1“ oder einer „3“ beginnen. Diese Zahlen weisen auf eine Informationsantwort bzw. eine Umleitung hin.

Was sind HTTP-Antwortheader?

Ähnlich wie bei einer HTTP-Anfrage verfügt auch eine HTTP-Antwort über Header, die wichtige Informationen enthalten, beispielsweise die Sprache und das Format der im Antworttext (Body) gesendeten Daten.

Beispiel für einen HTTP-Antwortheader vom „Netzwerk“-Tab von Google Chrome:

Was ist in einem HTTP-Antworttext (Body) enthalten?

Erfolgreiche HTTP-Antworten auf 'GET'-Anfragen haben im Allgemeinen einen Body, der die angeforderten Informationen enthält. Bei den meisten Webanfragen handelt es sich um HTML-Daten, die ein Webbrowser in eine Webseite übersetzt.

Können DDoS-Angriffe über HTTP durchgeführt werden?

Vergessen Sie nicht, dass HTTP ein „zustandsloses“ Protokoll ist. Das heißt, dass jeder Befehl unabhängig von jedem anderen Befehl ausgeführt wird. In der ursprünglichen Spezifikation haben HTTP-Anfragen jeweils eine TCP-Verbindung erstellt und wieder geschlossen. In neueren Versionen des HTTP-Protokolls (HTTP 1.1 und höher) ermöglicht die dauerhafte Verbindung, dass mehrere HTTP-Anfragen über eine dauerhafte TCP-Verbindung übertragen werden, wodurch der Ressourcenverbrauch verbessert wird. Im Zusammenhang mit DoS- oder DDoS-Angriffen können HTTP-Anfragen in großen Mengen zu einem Angriff auf ein Zielgerät verwendet werden. Sie gelten als Teil der Anwendungsebene-Angriffe oder als Angriffe auf Ebene 7.