複製文章連結

什麼是HTTP？

超文字傳輸通訊協定 (HTTP) 是全球資訊網的基礎，用於透過超文字連結載入網頁。HTTP 是一種應用程式層通訊協定，用於在聯網裝置之間傳輸資訊，並在網路通訊協定堆疊的其他層上執行。透過 HTTP 的典型流程涉及用戶端機器向伺服器發出請求，然後伺服器傳送回應訊息。

HTTP 請求中包含什麼內容？

HTTP 請求是網際網路通訊平台（例如 Web 瀏覽器）索取其載入網站所需資訊的方式。

在網際網路上發出的每個 HTTP 請求都攜帶一系列編碼資料，這些資料帶有不同類型的資訊。典型的 HTTP 請求包含以下內容：

HTTP 版本類型 一個 URL 一個 HTTP 方法 HTTP 請求標頭 選用的 HTTP 主體。

讓我們更深入地探索這些請求是如何運作的，以及如何使用請求的內容來分享資訊。

報告 DDoS 威脅現狀：2023 年第三季

取得報告 報告 閱讀 2023 年第四季 DDoS 威脅情勢報告 取得報告

什麼是 HTTP 方法？

HTTP 方法有時也稱為 HTTP 指令動詞，表示 HTTP 請求期待被查詢的伺服器執行的動作。例如，兩種最常見的 HTTP 方法是「GET」和「POST」；「GET」請求期望返傳回資訊（通常以網站的形式），而「POST」請求通常表示用戶端正在向 Web 伺服器提交資訊（例如表單資訊，如提交的使用者名稱和密碼）。

什麼是 HTTP 請求標頭？

HTTP 標頭包含存儲在索引鍵/值組中的文字訊息，並且它們包含在每個 HTTP 請求中（以及回應中，詳見下文）。這些標頭可傳達核心資訊，如用戶端正在使用什麼瀏覽器以及正在請求什麼資料。

Google Chrome 網路索引標籤中的 HTTP 請求標頭範例：

DDoS 防護 使用任何 Cloudflare 方案均可獲得 DDoS 防護 免費開始使用

HTTP 請求主體中包含什麼內容？

請求的主體部分包含請求正在傳輸的資訊的「正文」。HTTP 請求的主體包含提交到網頁伺服器的任何資訊，例如使用者名稱和密碼，或輸入到表單中的任何其他資料。

HTTP 回應中包含什麼內容？

HTTP 回應是 Web 用戶端（通常是瀏覽器）從網際網路伺服器收到的用於回答 HTTP 請求的內容。這些回應會根據 HTTP 請求中要求的內容傳達有價值的資訊。

典型的 HTTP 回應包含以下內容：