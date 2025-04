Copia link dell'articolo

Cos'è HTTP?

L'Hypertext Transfer Protocol (HTTP) è la base del World Wide Web e viene utilizzato per caricare le pagine Web tramite collegamenti ipertestuali. HTTP è un protocollo a livello di applicazione progettato per trasferire informazioni tra dispositivi in una rete e viene eseguito su altri livelli dello stack del protocollo di rete. Un tipico flusso su HTTP coinvolge una macchina client che effettua una richiesta a un server, che quindi invia un messaggio di risposta.

Cosa contiene una richiesta HTTP?

Una richiesta HTTP è il modo in cui le piattaforme di comunicazione Internet come i browser Web richiedono le informazioni di cui hanno bisogno per caricare un sito Web.

Ogni richiesta HTTP effettuata su Internet porta con sé una serie di dati codificati che trasportano diversi tipi di informazioni. Una tipica richiesta HTTP contiene:

Il tipo di versione HTTP Un URL Un metodo HTTP Intestazioni delle richieste HTTP Corpo HTTP facoltativo.

Esploriamo in modo più approfondito come funzionano queste richieste e come i contenuti di una richiesta possono essere utilizzati per condividere informazioni.

Cos'è un metodo HTTP?

Un metodo HTTP, a volte indicato come verbo HTTP, indica l'azione che la richiesta HTTP si aspetta dal server sottoposto a query. Ad esempio, due dei metodi HTTP più comuni sono "GET" e "POST"; una richiesta "GET" prevede l'invio di informazioni in cambio (di solito sotto forma di un sito Web), mentre una richiesta "POST" indica in genere che il client sta inviando informazioni al server Web (come informazioni di moduli, ad esempio un nome utente e una password inviati).

Cosa sono le intestazioni delle richieste HTTP?

Le intestazioni HTTP contengono informazioni di testo memorizzate in coppie chiave-valore e sono incluse in ogni richiesta HTTP (e risposta, ne parleremo più avanti). Queste intestazioni comunicano informazioni di base, come il browser utilizzato dal client e quali dati vengono richiesti.

Esempio di intestazioni di richieste HTTP nella scheda di rete di Google Chrome:

Cosa contiene il corpo di una richiesta HTTP?

Il corpo di una richiesta è la parte che contiene il "corpo" delle informazioni che la richiesta sta trasferendo. Il corpo di una richiesta HTTP contiene tutte le informazioni inviate al server Web, come nome utente e password o qualsiasi altro dato inserito in un modulo.

Cosa contiene una risposta HTTP?

Una risposta HTTP è quello che i client Web (spesso browser) ricevono da un server Internet in risposta a una richiesta HTTP. Queste risposte comunicano informazioni preziose in base a quanto è stato richiesto nella richiesta HTTP.

Una tipica risposta HTTP contiene: