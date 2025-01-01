用于通过超链接加载互联网上的页面的超文本传输协议。
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超文本传输协议 (HTTP) 是万维网的基础，通过超文本链接加载网页。HTTP 是一种应用程序层协议，旨在在联网设备之间传输信息，并在网络协议栈的其他层之上运行。HTTP 上的一个典型工作流程是客户端计算机向服务器发出请求，然后服务器发送响应消息。
HTTP 请求是互联网通信平台（例如 Web 浏览器）索取其加载网站所需信息的方式。
在互联网上发出的每个 HTTP 请求都携带一系列编码数据，这些数据带有不同类型的信息。典型的 HTTP 请求包含如下信息：
我们来更深入地探讨这些请求的工作方式，以及如何使用请求的内容来共享信息。
HTTP 方法（有时称为 HTTP 动词）指示 HTTP 请求对所查询服务器的期望操作。例如，最常见的两种 HTTP 方法是“GET”和“POST”。“GET”请求期望返回信息（通常以网站的形式），而“POST”请求通常表示客户端正在向 Web 服务器提交信息（例如表单信息，如提交的用户名和密码）。
HTTP 标头包含以键-值对存储的文本信息，它们包含在每个 HTTP 请求(和响应中，下文将详细介绍)中。这些标头可传达核心信息，如客户端正在使用什么浏览器，正在请求什么数据。
来自 Google Chrome 网络标签页的 HTTP 请求标头示例：
请求正文是包含请求所传输信息的“主体”的部分。HTTP 请求的正文包含正在提交到 Web 服务器的任何信息，例如用户名和密码，或输入到表单中的任何其他数据。
HTTP 响应是 Web 客户端（通常是浏览器）从互联网服务器收到的用于响应 HTTP 请求的内容。这些响应根据 HTTP 请求中的要求传达有价值的信息。
典型的 HTTP 响应包含：
让我们分解一下：
HTTP 状态代码是 3 位数代码，最常用于指示 HTTP 请求是否已成功完成。状态代码分为以下 5 个区块：
“xx”表示 00 到 99 之间的不同数字
以数字“2”开头的状态代码表示成功。例如，在客户端请求网页后，最常见的响应状态码为“200 OK”，这表示请求已正确完成。
如果响应以“4”或“5”开头，则表示存在错误，不会显示网页。以“4”开头的状态代码表示客户端错误（一种常见情况是在 URL 输入错误时遇到“404 NOT FOUND”状态代码）。以“5”开头的状态代码表示服务器端出了问题。状态码也可以“1”或“3”开头，分别表示信息响应和重定向。
与 HTTP 请求非常相似，HTTP 响应也带有标头，用于传达重要的信息，例如在响应正文中发送的数据的语言和格式。
来自 Google Chrome 网络标签页的 HTTP 响应标头示例：
成功回应“GET”请求时，HTTP 响应通常具有包含所请求信息的正文。在大多数 Web 请求中，正文是 HTML 数据，Web 浏览器会将其转换为网页。
请记住，HTTP 是“无状态”协议，这意味着每个命令都独立于任何其他命令运行。在初始的规范中，HTTP 请求会各自创建并关闭一个 TCP 连接。在更新版本的 HTTP 协议（HTTP 1.1 及更高版本）中，持久连接允许多个 HTTP 请求通过一个持久 TCP 连接传递，从而改善资源消耗。在 DoS 或 DDoS 攻击中，大量 HTTP 请求可被用于对目标设备发起攻击，并可被视为应用程序层攻击或第 7 层攻击的一部分。