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什么是 HTTP？

超文本传输协议 (HTTP) 是万维网的基础，通过超文本链接加载网页。HTTP 是一种应用程序层协议，旨在在联网设备之间传输信息，并在网络协议栈的其他层之上运行。HTTP 上的一个典型工作流程是客户端计算机向服务器发出请求，然后服务器发送响应消息。

什么是 HTTP 请求？

HTTP 请求是互联网通信平台（例如 Web 浏览器）索取其加载网站所需信息的方式。

在互联网上发出的每个 HTTP 请求都携带一系列编码数据，这些数据带有不同类型的信息。典型的 HTTP 请求包含如下信息：

HTTP 版本类型 URL HTTP 方法 HTTP 请求标头 可选的 HTTP 正文。

我们来更深入地探讨这些请求的工作方式，以及如何使用请求的内容来共享信息。

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什么是 HTTP 方法？

HTTP 方法（有时称为 HTTP 动词）指示 HTTP 请求对所查询服务器的期望操作。例如，最常见的两种 HTTP 方法是“GET”和“POST”。“GET”请求期望返回信息（通常以网站的形式），而“POST”请求通常表示客户端正在向 Web 服务器提交信息（例如表单信息，如提交的用户名和密码）。

什么是 HTTP 请求标头？

HTTP 标头包含以键-值对存储的文本信息，它们包含在每个 HTTP 请求(和响应中，下文将详细介绍)中。这些标头可传达核心信息，如客户端正在使用什么浏览器，正在请求什么数据。

来自 Google Chrome 网络标签页的 HTTP 请求标头示例：

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什么是 HTTP 请求正文？

请求正文是包含请求所传输信息的“主体”的部分。HTTP 请求的正文包含正在提交到 Web 服务器的任何信息，例如用户名和密码，或输入到表单中的任何其他数据。

什么是 HTTP 响应？

HTTP 响应是 Web 客户端（通常是浏览器）从互联网服务器收到的用于响应 HTTP 请求的内容。这些响应根据 HTTP 请求中的要求传达有价值的信息。

典型的 HTTP 响应包含：