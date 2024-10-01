Canva 平面設計平台在全球擁有數千萬使用者。隨著公司雇用更多員工並將更多工作外包給第三方開發人員，IT 經理需要採用一種更好的方式來驗證使用者和追蹤應用程式使用情況。



Canva 採用了 Cloudflare Access 來提供對內部應用程式的安全存取。該公司不僅提高了安全性，消除了對共用密碼的低效使用，同時無需再開發內部身分識別與存取管理系統。Cloudflare Access 使員工和承包商的加入和退出變得更容易、更安全。