向承包商、合作夥伴和其他外部使用者提供應用程式存取權限可能會帶來安全風險和管理難題。瞭解 Cloudflare 的全球連通雲如何確保第三方使用者安全、簡單地連接到主要應用程式。
基於 Zero Trust 原則，為外部使用者實作應用程式特定的最低權限存取，保護關鍵資源和敏感性資料。
避免設定 VPN 存取或外寄企業裝置。現在，外部使用者可以使用未受管理的裝置，透過一個簡單的無用戶端存取流程進行驗證。
削減存取管理的時間和成本。支援多個身分識別提供者，讓您能夠為第三方使用者提供存取權限，而無需為單一登入 (SSO) 佈建企業身分識別。
Cloudflare 的 Zero Trust 網路存取 (ZTNA) 服務為第三方使用者提供簡單而安全的存取權限。無需額外的管理開銷，即可對所有應用程式強制執行最低權限存取。
避免將外部使用者加入集中式身分識別提供者。透過 ZTNA，您可以使用多個身分識別來源，授與使用者對每一個應用程式的存取權限。
讓承包商可以使用來自 LinkedIn、GitHub、Google 或其他提供者的現有身分，獲得無縫登入體驗。
無需端點軟體，簡化部署。Cloudflare 的反向代理提供對 Web 應用程式和瀏覽器內終端的無用戶端安全存取，甚至在未受管理的裝置上亦是如此。
Cloudflare 統一的雲端原生服務平台為外部使用者安全存取應用程式提供了便利，且不會增加管理負擔。
透過利用廣泛的互通性和可自訂的聯網服務，滿足各種各樣的安全和聯網要求。
透過可在約 50 毫秒內連線至約 95% 的網際網路使用者的全球網路，提供更佳的使用者體驗。
使用從代理約 20% 的 Web 流量和每日封鎖 ~1580 億次威脅收集而來的情報，防止更多攻擊。
透過將每一項混合式工作安全服務統一在一個 UI 中，減少工具氾濫和警示倦怠。