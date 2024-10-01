透過 Cloudflare 確保第三方存取安全

為外部使用者提供一流的體驗，讓其能夠快速安全地存取應用程式
團隊存取主圖第三方使用者 - 示意圖

向承包商、合作夥伴和其他外部使用者提供應用程式存取權限可能會帶來安全風險和管理難題。瞭解 Cloudflare 的全球連通雲如何確保第三方使用者安全、簡單地連接到主要應用程式。

團隊存取主圖第三方使用者 - 示意圖
Cloudflare 的不同之處
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避免權限潛變

基於 Zero Trust 原則，為外部使用者實作應用程式特定的最低權限存取，保護關鍵資源和敏感性資料。

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更快加入和退出

避免設定 VPN 存取或外寄企業裝置。現在，外部使用者可以使用未受管理的裝置，透過一個簡單的無用戶端存取流程進行驗證。

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簡化管理

削減存取管理的時間和成本。支援多個身分識別提供者，讓您能夠為第三方使用者提供存取權限，而無需為單一登入 (SSO) 佈建企業身分識別。

工作原理

透過 Zero Trust 安全性，自信地管理第三方存取

第三方存取 - 工作原理 - 圖表

Cloudflare 的 Zero Trust 網路存取 (ZTNA) 服務為第三方使用者提供簡單而安全的存取權限。無需額外的管理開銷，即可對所有應用程式強制執行最低權限存取。

探索 SASE 參考架構
第三方存取 - 工作原理 - 圖表
Security shield protection orange
多個身分識別來源

避免將外部使用者加入集中式身分識別提供者。透過 ZTNA，您可以使用多個身分識別來源，授與使用者對每一個應用程式的存取權限。

現有身分

讓承包商可以使用來自 LinkedIn、GitHub、Google 或其他提供者的現有身分，獲得無縫登入體驗。

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無用戶端存取

無需端點軟體，簡化部署。Cloudflare 的反向代理提供對 Web 應用程式和瀏覽器內終端的無用戶端安全存取，甚至在未受管理的裝置上亦是如此。

資料保護

透過新增無用戶端遠端瀏覽器隔離 (RBI)資料外洩防護 (DLP)，進一步防止資料外流的風險，從而增強第三方存取實作。

Canva 使用 Cloudflare 簡化存取管理

Canva 平面設計平台在全球擁有數千萬使用者。隨著公司雇用更多員工並將更多工作外包給第三方開發人員，IT 經理需要採用一種更好的方式來驗證使用者和追蹤應用程式使用情況。

Canva 採用了 Cloudflare Access 來提供對內部應用程式的安全存取。該公司不僅提高了安全性，消除了對共用密碼的低效使用，同時無需再開發內部身分識別與存取管理系統。Cloudflare Access 使員工和承包商的加入和退出變得更容易、更安全。

「有了 Cloudflare Access，我們無需開發自己的身分識別與存取管理 (IAM) 系統。」

——Canva 基礎架構主管

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選擇 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球連通雲簡化了第三方存取

Cloudflare 統一的雲端原生服務平台為外部使用者安全存取應用程式提供了便利，且不會增加管理負擔。

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可組合的架構

透過利用廣泛的互通性和可自訂的聯網服務，滿足各種各樣的安全和聯網要求。

Performance acceleration rocket orange
效能

透過可在約 50 毫秒內連線至約 95% 的網際網路使用者的全球網路，提供更佳的使用者體驗。

威脅情報

使用從代理約 20% 的 Web 流量和每日封鎖 ~1580 億次威脅收集而來的情報，防止更多攻擊。

統一介面

透過將每一項混合式工作安全服務統一在一個 UI 中，減少工具氾濫和警示倦怠。

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