Cloudflare propose un nouvel outil aux créateurs afin de leur permettre de contrôler l'utilisation de leur contenu

Une nouvelle politique sur les signaux de contenu (Content Signals Policy), totalement gratuite, permettra aux éditeurs et aux propriétaires de sites web de déclarer leurs préférences concernant la manière dont les entreprises de développement d'IA accèdent à leur contenu et l'utilisent