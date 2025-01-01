Communiqués de presse
Cloudflare envisage d'embaucher 1 111 stagiaires en 2026 afin de contribuer à former la prochaine génération de leaders dans le domaine de la technologie
Cloudflare consacre de nouveaux programmes aux étudiants et aux start-ups afin d'investir dans l'avenir d'Internet.
Cloudflare contribue à protéger le journalisme indépendant et les organisations à but non lucratif contre les robots d'exploration IA. Gratuitement.
Le projet Galileo de Cloudflare aidera désormais les journalistes et les organisations à but non lucratif à contrôler la manière dont l'IA utilise leurs contenus originaux.
Cloudflare et Coinbase vont lancer la Fondation x402
La Fondation x402 a pour objectif de simplifier les paiements en ligne par le biais d'une nouvelle norme Internet ouverte
Cloudflare propose un nouvel outil aux créateurs afin de leur permettre de contrôler l'utilisation de leur contenu
Une nouvelle politique sur les signaux de contenu (Content Signals Policy), totalement gratuite, permettra aux éditeurs et aux propriétaires de sites web de déclarer leurs préférences concernant la manière dont les entreprises de développement d'IA accèdent à leur contenu et l'utilisent
Cloudflare lance le NET Dollar afin de soutenir un nouveau modèle économique pour l'Internet piloté par IA
Le NET Dollar contribuera à soutenir des transactions mondiales et sécurisées, à la vitesse d'Internet.
Cloudflare et le programme Giga de l'UNICEF s'associent pour accélérer la connectivité des écoles dans le monde entier
La solution de test de débit et le réseau mondial de Cloudflare fourniront à l'UNICEF des données en temps réel pour contribuer à réduire la fracture numérique