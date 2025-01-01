Comunicati stampa
Cloudflare mira ad assumere 1.111 stagisti nel 2026 per aiutare a formare la prossima generazione di leader tecnologici
Cloudflare dedica nuovi programmi a studenti e startup per investire nel futuro di Internet.
Cloudflare aiuta a proteggere il giornalismo indipendente e le organizzazioni no profit dai crawler IA, gratuitamente
Il Progetto Galileo di Cloudflare ora aiuterà i giornalisti e le organizzazioni no profit a controllare come l'intelligenza artificiale utilizza i loro contenuti originali
Cloudflare e Coinbase lanceranno la Fondazione x402
La Fondazione x402 mira a semplificare i pagamenti online con un nuovo standard Internet aperto
Cloudflare offre ai creatori un nuovo strumento per controllare l'uso dei loro contenuti
La nuova politica sui segnali di contenuto permetterà ai proprietari di siti Web e agli editori di dichiarare le preferenze su come le aziende di intelligenza artificiale accedono e utilizzano i loro contenuti, disponibile completamente gratuitamente
Cloudflare presenta NET Dollar per supportare un nuovo modello di business per l'Internet guidato dall'intelligenza artificiale
NET Dollar contribuirà a potenziare le transazioni globali e sicure alla velocità di Internet.
Cloudflare e Giga di UNICEF collaborano per accelerare la connettività scolastica in tutto il mondo
La soluzione di test di velocità e la rete globale di Cloudflare forniranno all’UNICEF dati in tempo reale per contribuire a colmare il divario digitale