Supporto
Comunicati stampa
Comunicato stampa - Miniatura
Cloudflare mira ad assumere 1.111 stagisti nel 2026 per aiutare a formare la prossima generazione di leader tecnologici

Cloudflare dedica nuovi programmi a studenti e startup per investire nel futuro di Internet.

Ulteriori informazioni
Comunicato stampa - Miniatura
Cloudflare aiuta a proteggere il giornalismo indipendente e le organizzazioni no profit dai crawler IA, gratuitamente

Il Progetto Galileo di Cloudflare ora aiuterà i giornalisti e le organizzazioni no profit a controllare come l'intelligenza artificiale utilizza i loro contenuti originali

Ulteriori informazioni
Comunicato stampa - Miniatura
Cloudflare e Coinbase lanceranno la Fondazione x402

La Fondazione x402 mira a semplificare i pagamenti online con un nuovo standard Internet aperto

Ulteriori informazioni
Comunicato stampa - Miniatura
Cloudflare offre ai creatori un nuovo strumento per controllare l'uso dei loro contenuti

La nuova politica sui segnali di contenuto permetterà ai proprietari di siti Web e agli editori di dichiarare le preferenze su come le aziende di intelligenza artificiale accedono e utilizzano i loro contenuti, disponibile completamente gratuitamente

Ulteriori informazioni
Comunicato stampa - Miniatura
Cloudflare presenta NET Dollar per supportare un nuovo modello di business per l'Internet guidato dall'intelligenza artificiale

NET Dollar contribuirà a potenziare le transazioni globali e sicure alla velocità di Internet.

Ulteriori informazioni
Comunicato stampa - Miniatura
Cloudflare e Giga di UNICEF collaborano per accelerare la connettività scolastica in tutto il mondo

La soluzione di test di velocità e la rete globale di Cloudflare forniranno all’UNICEF dati in tempo reale per contribuire a colmare il divario digitale

Ulteriori informazioni