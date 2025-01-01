Registrati

Settimana del compleanno 2025

Questa settimana Cloudflare compie 15 anni e ogni giorno annunceremo nuove cose che porteranno avanti la nostra missione: contribuire a costruire un'Internet migliore.

Lettera annuale dei fondatori di Cloudflare per il 2025

Questa settimana Cloudflare festeggerà il quindicesimo anniversario della sua nascita. Lo consideriamo il nostro compleanno.

Ultimi aggiornamenti e annunci
Settimana del compleanno 2025: post conclusivo
15 anni dedicati a costruire un'Internet migliore: uno sguardo alla Settimana del compleanno 2025

Cloudflare ha appena compiuto 15 anni! La Settimana del compleanno 2025 ha celebrato l'innovazione su larga scala: sistemi core basati su Rust, aggiornamenti post-quantistici, accesso da sviluppatore per gli studenti, integrazione con PlanetScale, partnership open source e il nostro più grande programma di stage di sempre: 1.111 tirocinanti nel 2026.

