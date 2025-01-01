La piattaforma per sviluppatori di Cloudflare continua a migliorare, diventando più veloce e più potente. Ecco tutte le novità.

Stiamo facilitando il lavoro degli sviluppatori consentendo loro di creare cose straordinarie grazie all'introduzione di importanti aggiornamenti come il supporto di modelli esterni in AI Search (in precedenza AutoRAG), aggiornamenti alla compatibilità con Node.js, supporto per istanze di container più grandi e simultanee e molto altro! Inoltre, nuovi strumenti come l'e-mail transazionale e il supporto GA per Workers Builds, Media Trasformazioni e Browser Rendering con Playwright sono qui per potenziare i tuoi progetti.