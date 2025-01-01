Aggiornamenti e annunci
Benvenuti alla Settimana del compleanno 2025
Cloudflare è nata il 27 settembre 2010. Questa settimana festeggeremo il nostro quindicesimo compleanno. Come ormai da tradizione, annunceremo una serie di prodotti che consideriamo i nostri regali per Internet.
Uno sguardo al Workers Launchpad e un caloroso benvenuto alla coorte n. 6
Il programma Workers Launchpad offre risorse e tutoraggio ai fondatori che lavorano sulla rete Cloudflare. Scopri di più sulle coorti precedenti, dove si trovano oggi gli alumni di Launchpad e sui partecipanti della coorte n. 6 di Workers Launchpad.
Presentazione dell'accesso gratuito alle funzionalità per sviluppatori di Cloudflare per gli studenti
Gli studenti negli Stati Uniti di età superiore ai 18 anni con un indirizzo e-mail .edu possono ora ottenere un anno di accesso gratuito alle funzionalità per sviluppatori di Cloudflare. Crea, sperimenta e lancia progetti con strumenti di livello professionale e connettiti con i colleghi nella nostra comunità di sviluppatori studenti.
Aiuta a costruire il futuro: Cloudflare annuncia l'obiettivo di assumere 1.111 stagisti nel 2026
Per promuovere l'innovazione e costruire un Internet migliore, Cloudflare sta lanciando il suo programma di tirocinio più ambizioso di sempre, assumendo fino a 1.111 stagisti nel 2026. Il programma mira a investire nella prossima generazione di talenti per contribuire a plasmare il futuro dell'azienda e a costruire un'Internet migliore.
Cap'n Web: un nuovo sistema RPC per browser e server Web
Cap'n Web è un nuovo protocollo RPC open source nativo per JavaScript da utilizzare nei browser e nei server Web. Fornisce la potenza espressiva di Cap'n Proto, ma senza schemi e senza codice standard.
Sostenere il futuro del Web aperto: Cloudflare sponsorizza Ladybird e Omarchy
Sostenere il futuro del web aperto: Cloudflare sponsorizza Ladybird e Omarchy.
Accesso gratuito ai servizi per sviluppatori di Cloudflare per organizzazioni no profit e della società civile
Stiamo espandendo Cloudflare for Startups in modo da includere organizzazioni no profit, società civile e organizzazioni di interesse pubblico. Le organizzazioni idonee possono ora ricevere fino a 250.000 dollari in crediti Cloudflare per i nostri prodotti per sviluppatori e principali, tra cui intelligenza artificiale, database e sicurezza.
Vieni a costruire con noi: i nuovi hub di Cloudflare per le startup
Nel 2026, Cloudflare aprirà i suoi uffici di San Francisco, Austin, Londra e Lisbona a builder e startup. I partecipanti al programma Workers Launchpad e Cloudflare for Startups potranno presentare domanda di accesso.
Distribuisci la tua piattaforma di codifica vibe IA in un solo clic!
Ti presentiamo VibeSDK, una piattaforma open source di "vibe coding" IA che chiunque può distribuire per costruire la propria piattaforma personalizzata, fornita con generazione di codice, ambiente sandbox e distribuzione del progetto.
Aiutare a proteggere i giornalisti e le notizie locali dai crawler IA con il Progetto Galileo
Siamo entusiasti di annunciare che il Progetto Galileo includerà ora l'accesso ai servizi di Bot Management e AI Crawl Control di Cloudflare. I partecipanti al programma, che includono circa 750 giornalisti, testate giornalistiche indipendenti e altre organizzazioni no profit che supportano la raccolta di notizie in tutto il mondo, avranno ora la possibilità di proteggere gratuitamente i propri siti Web dai crawler IA.
Costruire difese uniche per cliente contro le minacce avanzate dei bot nell'era dell'intelligenza artificiale
Cloudflare esegue il rilevamento delle anomalie come mai prima d'ora. Oggi condivideremo il modo in cui creiamo e implementiamo modelli personalizzati per ogni cliente per rilevare anomalie del traffico e catturare bot più sofisticati nella gestione dei bot e nella modalità Super Bot Fight. Mentre sviluppiamo una nuova generazione di rilevamenti iperpersonalizzati su scala Cloudflare, la nostra prima missione è fermare gli scraper IA.
Perché Cloudflare, Netlify e Webflow stanno collaborando per supportare strumenti open source come Astro e TanStack
Oggi Cloudflare è orgogliosa di annunciare il supporto per due framework fondamentali nell'ecosistema Web moderno: collaboriamo infatti con Webflow per sponsorizzare Astro e con Netlify per sponsorizzare TanStack.
Lancio della Fondazione x402 con Coinbase e supporto per le transazioni x402
Cloudflare sta collaborando con Coinbase per creare la Fondazione x402 e aggiungere il supporto x402 all'SDK per agenti e ai server MCP.
Sicurezza automatica: come abbiamo aggiornato di default 6 milioni di domini per prepararci al futuro quantistico
Cloudflare ha migliorato automaticamente la sicurezza per oltre 6 milioni di domini con SSL/TLS automatico, garantendo connessioni più sicure alle origini senza alcuno sforzo da parte del cliente. Ora stiamo estendendo questa soluzione alla crittografia post-quantistica, preparando Internet a resistere alle future minacce quantistiche.
Per costruire un Internet migliore nell'era dell'intelligenza artificiale, abbiamo bisogno di principi responsabili per i bot di intelligenza artificiale. Ecco la nostra proposta.
Proponiamo, come punto di partenza, principi di intelligenza artificiale responsabile che pongano l'accento sulla trasparenza, la responsabilità e il rispetto delle preferenze di accesso e utilizzo dei contenuti. Questi sono un trampolino di lancio per una conversazione più ampia e riconosciamo che c'è del lavoro da fare per affrontare molte prospettive sfumate.
Un percorso più semplice verso un Internet più sicuro: un aggiornamento del nostro strumento di scansione CSAM
Cloudflare ha reso ancora più semplice l'attivazione dei nostri strumenti gratuiti per la sicurezza dei bambini per tutti i clienti.
Protezione dei dati nelle applicazioni SaaS-to-SaaS
La recente violazione di Salesloft ci ha insegnato una cosa: le aziende non hanno visibilità sui dati nelle applicazioni SaaS. Cloudflare si impegna a fornire strumenti di sicurezza aggiuntivi alle aziende che utilizzano applicazioni SaaS e integrazioni a valle.
Garantire oggi per il futuro quantistico: il client WARP ora supporta la crittografia post-quantistica (PQC)
Per prepararci a un futuro in cui saranno operativi potenti computer quantistici, abbiamo aggiornato il nostro client WARP con crittografia post-quantistica. Ciò protegge sia i consumatori sia le aziende dagli avversari che raccolgono il traffico Internet di tanto in tanto per poi decifrarlo in futuro utilizzando potenti computer quantistici.
Offrire agli utenti la possibilità di scelta con la nuova politica dei segnali di contenuto di Cloudflare
La Content Signals Policy di Cloudflare offre ai creatori un nuovo strumento per controllare l'uso dei loro contenuti.
Un anno di miglioramento della compatibilità di Node.js nei Cloudflare Workers
Nel corso dell'anno abbiamo ampliato notevolmente la compatibilità con Node.js. Sono ora disponibili centinaia di nuove API Node.js che semplificano l'esecuzione del codice Node.js esistente sulla nostra piattaforma. Per noi si è trattato di un'iniziativa importante e siamo entusiasti di condividere i progressi compiuti.
La piattaforma per sviluppatori di Cloudflare continua a migliorare, diventando più veloce e più potente. Ecco tutte le novità.
Stiamo facilitando il lavoro degli sviluppatori consentendo loro di creare cose straordinarie grazie all'introduzione di importanti aggiornamenti come il supporto di modelli esterni in AI Search (in precedenza AutoRAG), aggiornamenti alla compatibilità con Node.js, supporto per istanze di container più grandi e simultanee e molto altro! Inoltre, nuovi strumenti come l'e-mail transazionale e il supporto GA per Workers Builds, Media Trasformazioni e Browser Rendering con Playwright sono qui per potenziare i tuoi progetti.
Scelta: il cammino verso la sovranità dell'IA
Mentre i governi di tutto il mondo puntano sull'intelligenza artificiale per la trasformazione nazionale, Cloudflare promuove la sovranità dell'intelligenza artificiale attraverso la scelta: strumenti diversificati, controllo dei dati e nessun vincolo con i fornitori. Stiamo realizzando questo progetto in India, Giappone e nel Sud-est asiatico, offrendo modelli locali open source su Workers AI e promuovendo l'innovazione.
Tutte le funzionalità di Cloudflare, disponibili per tutti
Cloudflare sta rendendo disponibile ogni funzionalità a tutti i clienti.
Rafforzamento della sicurezza per i Cloudflare Workers
I Cloudflare Workers vengono costantemente aggiornati per essere il più sicuri ed efficienti possibile. Stiamo potenziando Workers per sfruttare le più recenti funzionalità software e hardware. Utilizziamo misure di difesa approfondite, tra cui sandbox V8 e chiavi di protezione della memoria della CPU, per proteggere i tuoi dati.
Collaborare per rendere veloce il full stack: distribuisci i database PlanetScale direttamente da Workers
Abbiamo collaborato con PlanetScale per rendere ancora più semplice la distribuzione di applicazioni full stack su Cloudflare Workers. Collega i tuoi account PlanetScale e Cloudflare e ottieni automaticamente il pooling di connessioni distribuito e il caching delle query per qualsiasi database PlanetScale Postgres o MySQL.
Annuncio della piattaforma dati di Cloudflare: acquisisci, archivia e interroga i tuoi dati direttamente su Cloudflare
La piattaforma dati di Cloudflare, lanciata oggi, è una suite di prodotti completamente gestita per l'acquisizione, la trasformazione, l'archiviazione e l'interrogazione di dati analitici, basata su Apache Iceberg e sull'archiviazione R2.
Annuncio della versione beta privata di Cloudflare Email Service
Oggi lanciamo Cloudflare Email Service. Invia e ricevi e-mail direttamente dai tuoi Workers con binding nativi, senza necessità di chiavi API. Stiamo unificando l'invio e il routing delle e-mail in un unico servizio progettato per gli sviluppatori. Iscriviti alla versione beta privata.
SQL R2: uno sguardo approfondito al nostro nuovo motore di query distribuito
R2 SQL offre un modo integrato e serverless per eseguire query analitiche ad hoc sul Catalogo dati R2. Questo post approfondisce come abbiamo costruito questo motore distribuito, dal suo pianificatore basato sui metadati al suo modello di esecuzione parallela.
Un indice IA per tutti i nostri clienti
Cloudflare creerà presto automaticamente un indice di ricerca ottimizzato dall'intelligenza artificiale per il tuo dominio e renderà disponibile una serie di API e strumenti standard pronti all'uso, tra cui un server MCP, LLMs.txt e un'API di ricerca. Per i builder di intelligenza artificiale, Cloudflare offrirà un nuovo modo per scoprire e recuperare contenuti Web.
Introduzione di nuove informazioni sul traffico Internet regionale e sulla trasparenza dei certificati su Cloudflare Radar
Cloudflare Radar offre due nuove funzionalità: visibilità del traffico Internet regionale per una prospettiva più locale su tendenze e interruzioni e un nuovo dashboard che fornisce informazioni su Certificate Transparency, l'ecosistema che garantisce che tutti i certificati dei siti Web siano visibili e verificabili pubblicamente.
Eliminazione degli avvii a freddo su Workers
Abbiamo ridotto di 10 volte gli avvii a freddo dei Cloudflare Workers, indirizzandoli in modo ottimistico ai server con Workers già caricato. Scopri come lo abbiamo fatto qui.
Modalità codice: il modo migliore per usare MCP
A quanto pare abbiamo tutti utilizzato MCP in modo sbagliato. La maggior parte degli agenti oggi utilizza MCP esponendo gli "strumenti" direttamente all'LLM. Abbiamo provato qualcosa di diverso: convertire gli strumenti MCP in un'API TypeScript e poi chiedere a un LLM di scrivere codice che utilizzi quell'API. I risultati sono stati sorprendenti.
Aggiornamento delle prestazioni della rete: Settimana del compleanno 2025
Su Internet, la velocità è ciò che conta e noi di Cloudflare puntiamo a essere la rete più veloce al mondo. In questo post, condivideremo come sono cambiate le prestazioni della nostra rete dal nostro ultimo post di settembre 2024e discuteremo degli strumenti e dei processi che stiamo utilizzando per valutare le prestazioni della rete.
Monitoraggio degli AS-SET e perché sono importanti
Gli AS-SET, nel bene e nel male, sono fonti di dati essenziali che aiutano a creare filtri di routing BGP su Internet. Poiché questi oggetti AS-SET si basano esclusivamente sulla fiducia, possono essere sfruttati in modo improprio. Esamineremo alcune delle ragioni per cui gli operatori devono monitorare le appartenenze AS-SET per il loro numero di sistema autonomo (ASN) e come Cloudflare Radar può aiutare
Cloudflare è appena diventato più veloce e più sicuro grazie a Rust
Abbiamo sostituito il sistema centrale originale di Cloudflare con un nuovo proxy modulare basato su Rust, sostituendo NGINX. Questa soluzione non solo è notevolmente più veloce per tutti i nostri clienti, ma è anche più sicura e ci consente di distribuire nuovi prodotti più velocemente che mai.
Come Cloudflare utilizza la più grande raccolta di dati sulle prestazioni al mondo per rendere la rete globale più veloce al mondo ancora più veloce
Cloudflare sta sfruttando il suo enorme traffico per inviare risposte più velocemente che mai, apprendendo le caratteristiche di ogni singola rete e ottimizzando il nostro sistema di controllo della congestione.
Presentazione di Observatory e Smart Shield: scopri come il mondo vede il tuo sito Web e rendilo più veloce con un clic
Oggi annunciamo due miglioramenti alla nostra suite Application Performance. Observatory e Smart Shield ti consentono di scoprire come il mondo vede il tuo sito Web e di renderlo più veloce con un clic. Disponibili oggi stesso all'interno del dashboard di Cloudflare.
15 anni dedicati a costruire un'Internet migliore: uno sguardo alla Settimana del compleanno 2025
Cloudflare ha appena compiuto 15 anni! La Settimana del compleanno 2025 ha celebrato l'innovazione su larga scala: sistemi core basati su Rust, aggiornamenti post-quantistici, accesso da sviluppatore per gli studenti, integrazione con PlanetScale, partnership open source e il nostro più grande programma di stage di sempre: 1.111 tirocinanti nel 2026.