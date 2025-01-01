Ankündigungen und Neuigkeiten
Willkommen zur Birthday Week 2025
Cloudflare wurde am 27. September 2010 gegründet. Wir feiern diese Woche unser fünfzehntes Firmenjubiläum. Mittlerweile ist es Tradition, dass wir zu diesem Anlass eine Reihe von Produkten vorstellen, mit denen wir uns dem Internet erkenntlich zeigen wollen.
Ein Rückblick auf Workers Launchpad und ein herzliches Willkommen an Kohorte Nr. 6
Das Workers Launchpad-Programm bietet Ressourcen und Mentoring für Gründer, die auf dem Cloudflare-Netzwerk aufbauen. Erfahren Sie mehr über frühere Kohorten, wo Launchpad-Alumni heute sind, und die Teilnehmer der Workers Launchpad Kohorte Nr. 6.
Wir stellen vor: Kostenloser Zugriff auf Cloudflare-Entwicklerfunktionen für Studenten
Studierende in den Vereinigten Staaten, die über 18 Jahre alt sind und eine .edu-E-Mail-Adresse haben können jetzt ein Jahr lang kostenlosen Zugang zu den Cloudflare-Entwicklerfunktionen erhalten. Sie können entwickeln, experimentieren und Projekte mit produktionsreifen Werkzeugen starten und sich mit Peers in unserer Entwickler-Community für Studenten.
Gestalten Sie die Zukunft mit: Cloudflare kündigt das Ziel an, bis 2026 1.111 Praktikanten einzustellen.
Um Innovationen zu fördern und ein besseres Internet zu schaffen, startet Cloudflare sein bisher ehrgeizigstes Praktikantenprogramm und stellt 2026 bis zu 1.111 Praktikanten ein. Das Programm hat das Ziel, in die nächste Generation von Talenten zu investieren, um die Zukunft des Unternehmens zu gestalten und ein besseres Internet zu schaffen.
Cap'n Web: Ein neues RPC-System für Webbrowser und Webserver
Cap'n Web ist ein neues JavaScript-natives Open-Source-RPC-Protokoll zur Verwendung in Browsern und Webservern. Es bietet die Ausdruckskraft von Cap'n Proto, aber ohne Schemata und ohne Abbinder.
Die Zukunft des offenen Webs unterstützen: Cloudflare sponsert Ladybird und Omarchy
Kostenloser Zugang zu den Entwicklerdiensten von Cloudflare für gemeinnützige und zivilgesellschaftliche Organisationen
Wir erweitern Cloudflare für Startups, um gemeinnützige Organisationen, die Zivilgesellschaft und Organisationen des öffentlichen Interesses einzubeziehen. Teilnahmeberechtigte Organisationen können jetzt bis zu 250.000 USD in Cloudflare-Gutschriften für unsere Entwickler- und Kernprodukte erhalten, einschließlich KI, Datenbanken und Sicherheit.
Entwickeln Sie mit uns: die neuen Hubs für Startups von Cloudflare
2026 öffnet Cloudflare seine Büros in San Francisco, Austin, London und Lissabon für Entwickler und Startups. Teilnehmer des Workers Launchpad- und des Cloudflare for Startups-Programms sind berechtigt, den Zugang zu beantragen.
Stellen Sie Ihre eigene KI-Vibe-Codierungsplattform bereit – mit nur einem Klick!
Wir stellen VibeSDK vor, eine Open-Source-KI-Plattform für „Vibe Coding“, die jeder einsetzen kann, um seine eigene benutzerdefinierte Plattform zu erstellen. Einsatzbereit für Codegenerierung, Sandbox-Umgebung und Projektbereitstellung.
Wie wir mit dem Projekt Galileo helfen, Journalisten und lokale Nachrichten vor KI-Crawlern zu schützen
Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Projekt Galileo nun Zugang zu den Bot-Management- und AI Crawl Control-Diensten von Cloudflare bietet. Die Teilnehmer des Programms, zu dem etwa 750 Journalisten, unabhängige Nachrichtenorganisationen und andere gemeinnützige Organisationen gehören, die das Sammeln von Nachrichten auf der ganzen Welt unterstützen, haben nun die Möglichkeit, ihre Websites kostenlos vor KI-Crawlern zu schützen.
Entwicklung einzigartiger, kundenspezifischer Abwehrmaßnahmen gegen fortschrittliche Bot-Bedrohungen im KI-Zeitalter
Cloudflare ist besser als je zuvor dabei, Anomalien zu erkennen. Heute teilen wir mit, wie wir maßgeschneiderte Modelle für jeden Kunden entwickeln und einsetzen, um Traffic-Anomalien zu erkennen und ausgefeiltere Bots im Bot-Management und im Super Bot Fight-Modus abzufangen. Während wir eine neue Generation von hyper-personalisierten Erkennungen im Cloudflare-Maßstab entwickeln, besteht unsere erste Mission darin, KI-Scraper zu stoppen.
Warum Cloudflare, Netlify und Webflow zusammenarbeiten, um Open-Source-Tools wie Astro und TanStack zu fördern
Heute ist Cloudflare stolz darauf, die Unterstützung für zwei Eckpfeiler-Frameworks im modernen Web-Ökosystem bekannt zu geben: Wir arbeiten mit Webflow zusammen, um Astro zu sponsern, und mit Netlify, um TanStack zu fördern.
Start der x402 Foundation mit Coinbase und Unterstützung für x402-Transaktionen
Cloudflare geht eine Partnerschaft mit Coinbase ein, um die x402 Foundation zu gründen und x402-Unterstützung für das Agents SDK und die MCP-Server hinzuzufügen.
Automatisch sicher: Wie wir 6.000.000 Domains standardmäßig aktualisiert haben, um für die Quantenzukunft gerüstet zu sein
Mit Automatic SSL/TLS hat Cloudflare über 6 Millionen Domains automatisch aufgerüstet und damit sichere Verbindungen zum Ursprung ohne Kundeneingriff ermöglicht. Nun weiten wir dies auf Post-Quanten-Kryptografie aus, um das Internet gegen zukünftige Bedrohungen durch Quantencomputer zu wappnen.
Um im Zeitalter der KI ein besseres Internet zu schaffen, brauchen wir Prinzipien für verantwortungsvolle KI-Bots. Hier ist unser Vorschlag.
Wir schlagen – als Ausgangspunkte – Grundsätze für verantwortungsvolle KI-Bots vor, die auf Transparenz, Verantwortlichkeit und Achtung der Inhaltszugriffs- und Nutzungspräferenzen basieren. Dies ist der Startschuss für eine breitere Debatte, wobei wir natürlich wissen, dass es noch viel zu tun gibt und zahlreiche differenzierte Standpunkte berücksichtigt werden müssen.
Ein einfacherer Weg zu einem sichereren Internet: ein Update unseres CSAM-Scan-Tools
Die Einrichtung der Kinderschutzfunktionen von Cloudflare ist jetzt für alle Kunden noch einfacher.
Schutz von Daten in SaaS-zu-SaaS-Anwendungen
Das jüngste Datenleck bei Salesloft hat uns eines gelehrt: Unternehmen haben keinen Überblick über die sich in SaaS-Anwendungen befindenden Daten. Cloudflare möchte Unternehmen, die solche Applikationen und nachgelagerte Integrationen nutzen, zusätzliche Sicherheitswerkzeuge bereitstellen.
Heute schon für die Quanten-Zukunft sichern: Der WARP-Client unterstützt jetzt Post-Quanten-Kryptographie (PQC).
Damit das Internet auch in der Quantenära sicher bleibt, haben wir den WARP-Client um Post-Quanten-Kryptografie ergänzt. Dies schützt sowohl Verbraucher als auch Unternehmen vor Angreifern, die heute Internetverkehr abgreifen und ihn künftig mit Quantencomputern entschlüsseln könnten.
Mit der neuen „Content Signals“-Richtlinie von Cloudflare haben Nutzer die Wahl
Die „Content Signals“-Richtlinie von Cloudflare bietet Urhebern ein neues Werkzeug zur Kontrolle der Nutzung ihrer Inhalte.
Ein Jahr der Verbesserung der Node.js-Kompatibilität in Cloudflare Workers
Im Laufe des Jahres haben wir die Node.js-Kompatibilität stark erweitert. Es sind jetzt Hunderte neuer Node.js-APIs verfügbar, die es erleichtern, bestehenden Node.js-Code auf unserer Plattform auszuführen. Dies war eine bedeutende Initiative für uns, und wir freuen uns, über die Fortschritte, die wir gemacht haben, berichten zu können.
Die Entwicklerplattform von Cloudflare wird immer besser, schneller und leistungsfähiger. Hier sind alle Neuigkeiten.
Wir erleichtern es Entwicklerinnen und Entwicklern, Großartiges zu schaffen – mit bedeutenden Neuerungenwie der Unterstützung externer Modelle in der KI-Suche (zuvor AutoRAG), Updates zur Node.js-Kompatibilität, Unterstützung für größere und mehr gleichzeitige Container-Instanzen und mehr! Außerdem sind neue Tools wie transaktionale E-Mails und allgemein verfügbare Unterstützung für Workers-Builds, Medientransformationen und Browser-Rendering mit Playwright verfügbar, um Ihre Projekte zu beschleunigen.
Wahlfreiheit: der Pfad zur KI-Souveränität
Während Regierungen weltweit KI für nationale Transformation ins Auge fassen, setzt Cloudflare auf KI-Souveränität durch Wahlfreiheit: vielfältige Werkzeuge, Datenkontrolle und keine Abhängigkeit von einzelnen Anbietern. In Indien, Japan und Südostasien stellen wir lokale Open-Source-Modelle über Workers AI bereit und fördern damit Innovation.
Jede Cloudflare-Funktion, verfügbar für alle
Cloudflare stellt jede Funktion jedem Kunden zur Verfügung.
Erweiterte Absicherung für Cloudflare Workers
Cloudflare Workers werden ständig aktualisiert, um so sicher und effizient wie möglich zu sein. Wir verstärken Workers, um die neuesten Software- und Hardwarefunktionen nutzen zu können. Wir verwenden Tiefenverteidigung, einschließlich V8-Sandboxen und der Speicherschutzschlüssel der CPU, um Ihre Daten sicher zu halten.
Gemeinsam für mehr Geschwindigkeit im Full-Stack: PlanetScale-Datenbanken direkt aus Workers bereitstellen
Wir haben uns mit PlanetScale zusammengetan, um die Bereitstellung von Full-Stack-Anwendungen auf Cloudflare Workers noch einfacher zu gestalten. Verbinden Sie Ihre PlanetScale- und Cloudflare-Konten und erhalten Sie automatisch verteiltes Verbindungspooling und Abfrage-Zwischenspeicherung für jede PlanetScale-Postgres- oder MySQL-Datenbank.
Wir stellen die Cloudflare Data Platform vor: Daten direkt auf Cloudflare erfassen, speichern und abfragen
Heute wird die Cloudflare Data Platform eingeführt – eine vollständig verwaltete Plattform zum Erfassen, Transformieren, Speichern und Analysieren von Daten, gestützt auf Apache Iceberg und R2.
Ankündigung der Private Beta von Cloudflare Email Service
Heute stellen wir den Cloudflare Email Service vor. Senden und empfangen Sie E-Mails direkt von Ihren Workers mit nativen Bindungen – es sind keine API-Schlüssel erforderlich. Wir vereinheitlichen den Versand und das E-Mail-Routing in einem einzigen Dienst, der für Entwickler konzipiert ist. Jetzt für die private Beta anmelden.
R2 SQL: eine umfassende Analyse unserer neuen verteilten Abfrage-Engine
R2 SQL bietet eine integrierte, serverlose Möglichkeit, Ad-hoc-Analyseabfragen für Ihren R2-Data-Catalog auszuführen. Dieser Beitrag taucht tief unter die Oberfläche des Eisbergs, um zu zeigen, wie wir diese verteilte Engine entwickelt haben – von ihrem metadatengesteuerten Planer bis zu ihrem parallelen Ausführungsmodell.
Ein AI Index für alle unsere Kunden
Cloudflare wird in Kürze automatisch einen KI-optimierten Suchindex für Ihre Domain erstellen und eine Reihe einsatzbereiter Standard-APIs und -Tools bereitstellen, darunter einen MCP-Server, LLMs.txt und eine Such-API. Für KI-Entwickler wird Cloudflare eine neue Möglichkeit bieten, Webinhalte zu entdecken und abzurufen.
Neue regionale Einblicke in den Internet-Traffic und die Zertifikatstransparenz auf Cloudflare Radar
Cloudflare Radar bietet zwei neue Funktionen: regionale Sichtbarkeit des Internet-Traffics für eine lokalere Perspektive auf Trends und Störungen sowie ein neues Dashboard mit Einblicken in die Zertifikatstransparenz, das Ökosystem, das sicherstellt, dass alle Website-Zertifikate öffentlich sichtbar und überprüfbar sind.
Schluss mit Kaltstarts bei Workers
Wir haben die Kaltstarts von Cloudflare Workers um das Zehnfache reduziert, indem wir optimistisch zu Servern mit bereits geladenen Workers ein Routing vorgenommen haben. Wie wir dabei vorgegangen sind, erfahren Sie hier.
Code-Modus: Der bessere Ansatz zur MCP-Nutzung
Scheinbar haben wir alle MCP bislang falsch verwendet. Die meisten Agenten setzen MCP heute ein, indem sie die „Tools“ direkt dem LLM zur Verfügung stellen. Wir sind einen anderen Weg gegangen: Wir haben die MCP-Tools in eine TypeScript-API umgewandelt und das LLM gebeten, Code zu schreiben, der diese API aufruft. Die Ergebnisse sind bemerkenswert.
Update zur Netzwerk-Performance: Birthday Week 2025
Im Internet ist Geschwindigkeit entscheidend, und bei Cloudflare sind wir bestrebt, das schnellste Netzwerk der Welt zu sein. In diesem Beitrag werden wir erläutern, wie sich unsere Netzwerk-Performance seit unserem letzten Beitrag im September 2024verändert hat, und die Werkzeuge und Prozesse diskutieren, die wir zur Bewertung der Netzwerk-Performance verwenden.
Überwachung von AS-SETs und warum sie von Bedeutung sind
AS-SETs stellen, mit all ihren Vor- und Nachteilen, eine wesentliche Grundlage für die Erstellung von BGP-Routenfiltern im globalen Internet dar. Da diese AS-SET-Objekte ausschließlich auf Vertrauen basieren, können sie missbraucht werden. Wir werden einige Gründe erläutern, warum Betreiber die AS-SET-Mitgliedschaften ihres ASN überwachen sollten – und wie Cloudflare Radar dabei jetzt unterstützen kann.
Cloudflare ist jetzt schneller und sicherer – dank Rust.
Wir haben das ursprüngliche Kernsystem in Cloudflare durch einen neuen modularen, auf Rust basierenden Proxy ersetzt, der NGINX ablöst. Es ist nicht nur wesentlich schneller für alle unsere Kunden, sondern auch sicherer und ermöglicht es uns, neue Produkte schneller als je zuvor auszurollen.
Wie Cloudflare die weltweit größte Sammlung von Performance-Daten nutzt, um das schnellste globale Netzwerk der Welt noch schneller zu machen
Cloudflare nutzt seinen umfangreichen Datenverkehr, um Antworten schneller als je zuvor zu senden, indem es die Eigenschaften jedes einzelnen Netzwerks lernt und unser System zur Überlastungssteuerung anpasst.
Wir stellen Observatory und Smart Shield vor – sehen Sie, wie die Welt Ihre Website wahrnimmt, und beschleunigen Sie sie mit nur einem Klick.
Heute kündigen wir zwei Verbesserungen unserer Suite für Anwendungsperformance an. Observatory und Smart Shield ermöglichen es Ihnen, zu sehen, wie die Welt Ihre Website wahrnimmt, und sie mit einem Klick zu beschleunigen. Heute im Cloudflare-Dashboard verfügbar!
15 Jahre Engagement für ein besseres Internet: die Birthday Week 2025
Cloudflare feiert gerade seinen 15. Geburtstag! In der Birthday Week 2025 standen Innovationen im Fokus: Rust-basierte Kernsysteme, Post-Quanten-Upgrades, Entwicklerzugang für Studierende, PlanetScale-Integration, Open-Source-Partnerschaften und unser größtes Praktikumsprogramm aller Zeiten – 1.111 Praktikanten im Jahr 2026.