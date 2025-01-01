Code-Modus: Der bessere Ansatz zur MCP-Nutzung

Scheinbar haben wir alle MCP bislang falsch verwendet. Die meisten Agenten setzen MCP heute ein, indem sie die „Tools“ direkt dem LLM zur Verfügung stellen. Wir sind einen anderen Weg gegangen: Wir haben die MCP-Tools in eine TypeScript-API umgewandelt und das LLM gebeten, Code zu schreiben, der diese API aufruft. Die Ergebnisse sind bemerkenswert.