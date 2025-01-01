Soporte
Te damos la bienvenida a la Semana aniversario
Te damos la bienvenida a la Semana aniversario

Cloudflare comenzó su andadura el 27 de septiembre de 2010. Esta semana, ¡cumplimos 15 años! Como ya es tradición, anunciaremos una serie de productos que consideramos nuestra aportación al ecosistema de Internet.

Presentamos el grupo n.º 6 de Launchpad
Presentamos el grupo n.º 6 de Launchpad

El programa Workers Launchpad ofrece recursos y orientación a los fundadores que desarrollan su actividad en la red de Cloudflare. Más información sobre las promociones anteriores, dónde se encuentran hoy los antiguos alumnos de Launchpad y los participantes de la promoción n.º 6 de Workers Launchpad.

Ofrecemos Workers gratis para todos los correos electrónicos .edu durante 1 año
Ofrecemos Workers gratis para todos los correos electrónicos .edu durante 1 año

Los estudiantes de Estados Unidos mayores de 18 años con una dirección de correo electrónico .edu ahora pueden obtener un año de acceso gratuito a las funciones para desarrolladores de Cloudflare. Crea, experimenta y lanza proyectos con herramientas de nivel profesional, además de conectarte con otros estudiantes en nuestra comunidad de estudiantes de desarrollo.

Novedad: Programa de prácticas 1.1.1.1
Novedad: Programa de prácticas 1.1.1.1

Con el fin de fomentar la innovación y mejorar Internet, Cloudflare lanza su programa de prácticas más ambicioso hasta la fecha, con la contratación de hasta 1111 becarios en 2026. El programa tiene como objetivo invertir en la próxima generación de talentos para ayudar a dar forma al futuro de la empresa y contribuir mejorar Internet.

Cap'n Web, un nuevo sistema RPC para navegadores y servidores web (anteriormente JSRPC)
Cap'n Web, un nuevo sistema RPC para navegadores y servidores web (anteriormente JSRPC)

Cap'n Web es un nuevo protocolo RPC de código abierto y nativo de JavaScript para su uso en navegadores y servidores web. Ofrece la capacidad expresiva de Cap'n Proto, pero sin esquemas ni plantillas.

OSS @ Cloudflare | Nueva biblioteca HTTP RUST, patrocinio de Ladybird y patrocinio de Omarchy
OSS @ Cloudflare | Nueva biblioteca HTTP RUST, patrocinio de Ladybird y patrocinio de Omarchy

Apoyamos el futuro de la web abierta | Cloudflare patrocina a Ladybird y Omarchy.

Acceso gratuito a los servicios para desarrolladores de Cloudflare para organizaciones sin ánimo de lucro y de la sociedad civil
Acceso gratuito a los servicios para desarrolladores de Cloudflare para organizaciones sin ánimo de lucro y de la sociedad civil

Estamos ampliando Cloudflare for Startups para incluir a organizaciones sin ánimo de lucro, de la sociedad civil y de interés público. Las organizaciones que cumplan los requisitos pueden recibir ahora hasta 250 000 dólares en créditos de Cloudflare para nuestros productos básicos y para desarrolladores, incluidos IA, bases de datos y seguridad.

Únete a nosotros | Nuevos centros de Cloudflare para startups
Únete a nosotros | Nuevos centros de Cloudflare para startups

En 2026, Cloudflare abrirá sus oficinas de San Francisco, Austin, Londres y Lisboa a desarrolladores y startups. Los participantes en los programas Workers Launchpad y Cloudflare for Startups podrán solicitar acceso.

Vibekit: el "vibe" de desarrollo es ahora de código abierto
Vibekit: el "vibe" de desarrollo es ahora de código abierto

Llega VibeSDK, una plataforma de "vibe coding" con IA de código abierto que cualquiera puede implementar para desarrollar su propia plataforma personalizada. Viene preparada con generación de código, entorno de pruebas aislado e implementación de proyectos.

Ayudamos a proteger a los periodistas y las noticias locales de los rastreadores de IA con el proyecto Galileo
Ayudamos a proteger a los periodistas y las noticias locales de los rastreadores de IA con el proyecto Galileo

Nos complace anunciar que el proyecto Galileo ahora incluye acceso a los servicios de gestión de bots y AI Crawl Control de Cloudflare. Los participantes en el programa, entre los que se incluyen aproximadamente 750 periodistas, organizaciones de noticias independientes y otras organizaciones sin ánimo de lucro que apoyan la recopilación de noticias en todo el mundo, tendrán ahora la posibilidad de proteger sus sitios web de los rastreadores de IA, de forma gratuita.

Detección de bots en la nueva era de la IA | ¿Qué hemos hecho para combatir las actividades de rastreo sin precedentes?
Detección de bots en la nueva era de la IA | ¿Qué hemos hecho para combatir las actividades de rastreo sin precedentes?

Cloudflare detecta anomalías como nunca antes. Hoy te contamos cómo creamos e implementamos modelos personalizados para cada cliente con el fin de detectar anomalías en el tráfico y capturar bots más sofisticados en la gestión de bots y el modo Super Bot Fight. A medida que desarrollamos una nueva generación de detecciones hiperpersonalizadas a escala de Cloudflare, nuestra primera misión es detener a los rastreadores de IA.

Cloudflare se asocia con Netlify, Wix y Webflow para apoyar el futuro del frontend de código abierto respaldando los marcos Astro y Tanstack
Cloudflare se asocia con Netlify, Wix y Webflow para apoyar el futuro del frontend de código abierto respaldando los marcos Astro y Tanstack

Hoy, Cloudflare se complace en anunciar la compatibilidad con dos marcos fundamentales en el ecosistema web moderno: nos asociamos con Webflow para patrocinar Astro y con Netlify para patrocinar TanStack.

Anunciamos x402 Foundation en asociación con Coinbase
Anunciamos x402 Foundation en asociación con Coinbase

Cloudflare se está asociando con Coinbase para crear x402 Foundation y añadir compatibilidad x402 al SDK de Agentes y a los Servidores MCP.

Protección automática| Cómo actualizamos 6 millones de zonas por defecto para prepararnos para el futuro cuántico
Protección automática| Cómo actualizamos 6 millones de zonas por defecto para prepararnos para el futuro cuántico

Cloudflare mejoró automáticamente la seguridad de más de 6 millones de dominios con SSL/TLS automático, lo que garantiza conexiones más seguras a los orígenes sin esfuerzo por parte de los clientes. Ahora lo estamos ampliando a la criptografía poscuántica, con el fin de preparar Internet para hacer frente a las futuras amenazas cuánticas.

Principios del rastreo responsable
Principios del rastreo responsable

Proponemos, como puntos de partida, unos principios responsables para los bots de IA que hagan hincapié en la transparencia, la responsabilidad y el respeto por las preferencias de acceso y uso de contenidos. Estos son un punto de partida para un debate más extenso, y reconocemos que queda trabajo por hacer para abordar muchas perspectivas con distintos matices.

CSAM Scanning, por una red de Internet segura para los niños
CSAM Scanning, por una red de Internet segura para los niños

Cloudflare facilita aún más la activación de nuestras herramientas gratuitas de seguridad infantil para todos los clientes.

Integraciones seguras de SaaS a SaaS (Proyecto Hecate)
Integraciones seguras de SaaS a SaaS (Proyecto Hecate)

La reciente fuga de Salesloft nos ha enseñado una cosa: las empresas no tienen visibilidad sobre los datos en las aplicaciones SaaS. Cloudflare se compromete a proporcionar herramientas de seguridad adicionales a las empresas que utilizan aplicaciones SaaS e integraciones posteriores.

El cliente WARP ahora es compatible con la criptografía poscuántica (PQC)
El cliente WARP ahora es compatible con la criptografía poscuántica (PQC)

Para prepararnos para un futuro en el que se utilicen ordenadores cuánticos potentes, hemos actualizado nuestro cliente WARP con criptografía poscuántica. De este modo, se protege tanto a los usuarios como a las empresas frente a adversarios que recopilan tráfico de Internet y lo descifran posteriormente utilizando potentes ordenadores cuánticos.

Licencia actualizada para nuestra solución gestionada robots.txt
Licencia actualizada para nuestra solución gestionada robots.txt

La política de señales de contenido de Cloudflare proporciona a los creadores una nueva herramienta para controlar el uso de su contenido.

Actualización sobre la compatibilidad de Node
Actualización sobre la compatibilidad de Node

A lo largo del año, hemos ampliado considerablemente la compatibilidad con Node.js. Hay cientos de nuevas API de Node.js ahora disponibles que facilitan la ejecución del código Node.js existente en nuestra plataforma. Esta ha sido una iniciativa muy importante para nosotros y estamos encantados de compartir los avances que hemos logrado.

La plataforma para desarrolladores de Cloudflare sigue mejorando, y cada vez es más rápida y eficaz. Te contamos todas las novedades
La plataforma para desarrolladores de Cloudflare sigue mejorando, y cada vez es más rápida y eficaz. Te contamos todas las novedades

Facilitamos a los desarrolladores la creación de proyectos increíbles mediante la incorporación de importantes mejoras, como la compatibilidad con modelos externos en AI Search (antes AutoRAG), actualizaciones de la compatibilidad con Node.js, compatibilidad con instancias de contenedores más grandes y concurrentes, ¡y mucho más! Además, nuevas herramientas como el correo electrónico transaccional y la compatibilidad general de Workers Builds, Media Transformations y Browser Rendering con Playwright han llegado para mejorar tus proyectos.

Cloudflare se asocia con iniciativas de Asia-Pacífico para incorporar modelos de IA soberanos a su plataforma para desarrolladores
Libertad de elección | El camino hacia la soberanía de la IA

Mientras los gobiernos de todo el mundo apuestan por la IA para la transformación nacional, Cloudflare promueve la soberanía de la IA mediante la libertad de elección: herramientas diversas, control de datos y sin dependencia de proveedores. En India, Japón y el sureste asiático, proporcionamos modelos locales de código abierto a través de Workers AI, fomentando así la innovación.

Incorporamos las funciones para empresas a los planes de autoservicio
Incorporamos las funciones para empresas a los planes de autoservicio

Cloudflare ofrece todas las funciones a todos los clientes.

Colaboración con Igalia V8 Sandboxes (artículo técnico) y con EVAL() el año que viene (artículo técnico)
Mejoras de seguridad en Cloudflare Workers

Cloudflare Workers se actualizan constantemente para ser lo más seguros y eficientes posible. Estamos mejorando Workers para aprovechar las últimas funciones de software y hardware. Utilizamos defensas avanzadas, como los entornos aislados V8 y las claves de protección de memoria de la CPU, para mantener tus datos a salvo.

Desarrolla aplicaciones integrales con Workers y PlanetScale Postgres
Desarrolla aplicaciones integrales con Workers y PlanetScale Postgres

Nos hemos asociado con PlanetScale para facilitar aún más el desarrollo de aplicaciones integrales en Cloudflare Workers. Conecta tus cuentas de PlanetScale y Cloudflare y obtén automáticamente un grupo de conexiones distribuidas y almacenamiento en caché de consultas para cualquier base de datos PlanetScale Postgres o MySQL.

Novedad: Plataforma de datos de Cloudflare
Novedad: Plataforma de datos de Cloudflare

La plataforma de datos de Cloudflare, que se lanza hoy, es un conjunto de productos totalmente gestionados para la ingesta, la transformación, el almacenamiento y la consulta de datos analíticos, basado en Apache Iceberg y el almacenamiento R2.

Cloudflare anuncia Transactional Email Service
Cloudflare anuncia Transactional Email Service

Hoy, lanzamos Cloudflare Email Service. Envía y recibe correos electrónicos directamente desde tus Workers con enlaces nativos, sin necesidad de claves API. Estamos unificando el envío y el enrutamiento de correo electrónico en un único servicio diseñado para desarrolladores. Regístrate en la versión beta privada.

R2 SQL, un análisis detallado de nuestro nuevo motor de consultas distribuidas
R2 SQL, un análisis detallado de nuestro nuevo motor de consultas distribuidas

R2 SQL proporciona una forma integrada y sin servidor de ejecutar consultas analíticas ad hoc en tu catálogo de datos R2. Esta publicación explica en detalle cómo creamos este motor distribuido, desde su planificador basado en metadatos hasta su modelo de ejecución paralela.

Un índice de IA para todos nuestros clientes
Un índice de IA para todos nuestros clientes

En breve, Cloudflare creará automáticamente un índice de búsqueda optimizado por IA para tu dominio y pondrá a disposición un conjunto de API y herramientas estándar listas para usar, entre las que se incluyen un servidor MCP, LLMs.txt y una API de búsqueda. Para los creadores de IA, Cloudflare ofrecerá una nueva manera de detectar y recuperar contenido web.

Información sobre el tráfico regional en Radar + información sobre la transparencia de certificados en Radar
Información sobre el tráfico regional en Radar + información sobre la transparencia de certificados en Radar

Cloudflare Radar ofrece dos nuevas funciones: visibilidad regional del tráfico de Internet para una perspectiva más local sobre tendencias e interrupciones, y un nuevo panel de control que proporciona información sobre la transparencia de certificados, el ecosistema que garantiza que todos los certificados de sitios web sean visibles y auditables públicamente.

Eliminamos los arranques en frío en Workers
Eliminamos los arranques en frío en Workers

Reducimos en 10 veces los arranques en frío de Cloudflare Workers mediante un enrutamiento optimizado a servidores con Workers ya cargados. Descubre cómo lo hicimos aquí.

Code Mode, la mejor manera de usar MCP
Code Mode, la mejor manera de usar MCP

Resulta que todos hemos estado usando MCP incorrectamente. Hoy en día, la mayoría de los agentes utilizan MCP exponiendo las "herramientas" directamente al LLM. Probamos algo diferente: convertir las herramientas MCP en una API TypeScript y, a continuación, pedir a un LLM que escribiera código que llamara a esa API. Los resultados son impactantes.

Actualización del rendimiento de red
Actualización del rendimiento de red

En Internet, lo que importa es la velocidad, y en Cloudflare nos comprometemos a ser la red más rápida del mundo. En esta publicación, explicamos cómo ha cambiado el rendimiento de nuestra red desde nuestra última publicación en septiembre de 2024 y analizamos las herramientas y los procesos que utilizamos para evaluar el rendimiento de la red.

Supervisión de los AS-SET y su importancia
Supervisión de los AS-SET y su importancia

Los AS-SET, para bien o para mal, son fuentes de datos críticas que ayudan a crear filtros de rutas BGP en Internet. Debido a que estos objetos AS-SET se basan únicamente en la confianza, pueden ser objeto de uso indebido. Analizaremos algunas de las razones por las que los operadores deben supervisar las afiliaciones AS-SET de sus ASN, y ahora Cloudflare Radar puede ayudar

El 20 % de Internet ahora es más rápido y seguro gracias a Rust
El 20 % de Internet ahora es más rápido y seguro gracias a Rust

Hemos sustituido el sistema central original de Cloudflare por un nuevo proxy modular basado en Rust, que reemplaza a NGINX. No solo es sustancialmente más rápido para todos nuestros clientes, sino que también es más seguro y nos permite lanzar nuevos productos más rápido que nunca.

Cloudflare utiliza la IA para acelerar aún más su red global, la más rápida del mundo
Cloudflare utiliza la IA para acelerar aún más su red global, la más rápida del mundo

Cloudflare está utilizando su vasto volumen de tráfico para enviar respuestas más rápido que nunca, gracias al aprendizaje de las características de cada red individual y al ajuste de nuestro sistema de control de congestión.

Internet Observatory y Smart Shield | Descubre lo que todo el mundo ve en tu sitio web y aceléralo con un solo clic
Internet Observatory y Smart Shield | Descubre lo que todo el mundo ve en tu sitio web y aceléralo con un solo clic

Hoy, anunciamos dos mejoras en nuestro conjunto de soluciones de rendimiento de aplicaciones. Observatory y Smart Shield te permiten ver cómo el mundo ve tu sitio web y acelerarlo con un solo clic. ¡Disponible hoy en el panel de control de Cloudflare!

Conclusión de la Semana aniversario 2025
Conclusión de la Semana aniversario 2025

¡Cloudflare acaba de cumplir 15 años! La Semana aniversario 2025 celebró la innovación a escala: sistemas básicos impulsados por Rust, actualizaciones poscuánticas, acceso como desarrolladores para estudiantes, integración con PlanetScale, asociaciones de código abierto y nuestro mayor programa de prácticas hasta la fecha: 1111 becarios en 2026.

